Bi llama al sector minero ayuda a ayudar al crecimiento económico en el norte de Maluku

Yakarta, Viva – Bank Indonesia (BI) informa que Norte de Maluku nuevamente logró convertirse en una provincia listada crecimiento económico más alto en Indonesia.

Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), en el segundo trimestre de 2025 se registró la economía de la provincia de North Maluku para crecer un 32.09 por ciento.

Jefe del North Maluku BI Representante, explicó Dwi Putra Indrawan, este logro fue inseparable de la contribución Sector minero y procesamiento mineral, uno de los cuales es el área industrial de Indonesia WEDA Bay Industrial Park (Iwip) y minería Weda Bay Nickel (WBN).

«El papel de IWIP y WBN ha ayudado a alentar la economía regional. Desde que comenzó a operar en 2018, IWIP ha absorbido a decenas de miles de trabajadores, de los cuales alrededor del 75 por ciento provino del norte de Maluku», dijo DWI en su declaración, el jueves 25 de septiembre de 2025.



Menaker Ida Fauziyah Visita de trabajo a PT iwip

Agregó que la presencia de IWIP y WBN también desencadenó el crecimiento de varios sectores comerciales, que van desde alojamiento, culinario, entretenimiento, hasta servicios de talleres y lavandería. «Y la comunidad circundante inmediatamente sintió este impacto positivo», dijo.

DWI agregó, la presencia de IWIP y WBN también ayudó a fortalecer el programa mineral posterior, de modo que los beneficios de desarrollo no solo se limitan a la creación de empleo.

«Pero también en un aumento en el valor agregado más amplio y sostenible para la región», dijo DWI.

El crecimiento económico no solo se observó a nivel provincial, sino que también se reflejó en el centro de Halmahera Regency (Halteng) que registró un aumento del 60,77 por ciento. Aunque todavía hay muchos desafíos de desarrollo, las tendencias de crecimiento en Halteng continúan mostrando un aumento constante cada año.

El gerente senior de relaciones externas del Proyecto WEDA Bay, Deky Tetradiono, dijo, IWIP y WBN se comprometen a continuar contribuyendo y brindando amplios beneficios para la región, tanto Halteng como North Maluku, y apoyan el programa posterior.

«Al ver la tendencia del crecimiento económico en el centro de Halmahera que continúa aumentando, esperamos que IWIP y WBN puedan traer beneficios económicos amplios, inclusivos y sostenibles para la comunidad, así como para apoyar el programa posterior», dijo.