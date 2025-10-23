BI listo para probar QRIS Indonesia con Corea del Sur

Jacarta – Banco Indonesia actualmente iniciando el desarrollo del entorno limitado de pruebas del Código de respuesta rápida estándar de Indonesia (QRIS) Entre países entre Indonesia y Corea del Sur.

El gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dijo que esta colaboración era parte de los esfuerzos para ampliar la innovación y el uso de la tecnología financiera. digital en la sociedad.

«Aumentar la innovación y ampliar la aceptación digital mediante la celebración del Festival de Economía y Finanzas Digitales de Indonesia en sinergia con la Cumbre Fintech de Indonesia y la Expo 2025, con varias iniciativas, incluido el lanzamiento de QRIS Tap In/Tap Out y el inicio del sandboxing de QRIS entre Indonesia y Corea del Sur», dijo Perry en Yakarta, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Explicó que su partido también estaba llevando a cabo la Sinergia de Creación de Capacidades y Alfabetización para la Aceleración y Expansión de la Digitalización Regional (KATALIS P2DD), BI-OJK Hackathon 2025 y QRIS Jelajah Budaya Indonesia para fortalecer el ecosistema financiero digital nacional.

No solo en el sector financiero digital, BI también está fortaleciendo su estrategia de operaciones monetarias pro mercado para aumentar la efectividad de la transmisión de las reducciones de las tasas de interés, aumentar la liquidez y acelerar la profundización del mercado monetario y de divisas (forex).



Presidente General de la Dirección Central de ISEI, Perry Warjiyo.

Una serie de estrategias monetarias pro-mercado incluyen la gestión de la estructura de tipos de interés de los instrumentos monetarios y los swaps de divisas en consonancia con la expansión de la liquidez monetaria para acelerar la eficacia de la reducción de los tipos de interés de los depósitos y de los créditos bancarios.

En segundo lugar, aumentar la liquidez en el mercado monetario y la banca a través de reducciones mensurables en los Valores en Rupias del Banco de Indonesia (SRBI) y compras de Valores Gubernamentales (SBN) en el mercado secundario.

Además, ampliar el acuerdo de recompra subyacente (repo) en las operaciones monetarias de BI con otros valores de alta calidad emitidos por instituciones de servicios financieros formadas o establecidas por el gobierno para apoyar programas gubernamentales para el bienestar público.



Gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo en el complejo del Palacio Presidencial

BI también emitió BI-FRN (notas de tasa flotante) y desarrolló Overnight Index Swap (OIS) para plazos superiores a un día para formar una estructura de tasas de interés basada en transacciones en el mercado monetario.

Otra estrategia monetaria favorable al mercado es ampliar los inversores del Bank Indonesia Sukuk (SukBI) para que sean propiedad de bancos y entidades no bancarias, incluidos no residentes; así como fortalecer el papel de los intermediarios primarios para aumentar las transacciones SRBI en el mercado secundario y las transacciones repo entre los actores del mercado. (Hormiga)