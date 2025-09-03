BI está apuntando al Rupiah a fortalecerse al nivel de Rp 16,300 por dólar estadounidense después del sentimiento negativo de la manifestación

Yakarta, Viva – Rupia Experimentar un debilitamiento del sentimiento negativo deprimido después de la construcción que está sucediendo en Indonesia hoy. El viernes por la tarde (29/8) Rupiah se debilitó por 147 puntos o 0.90 por ciento a RP16,500 por dólar estadounidense (EE. UU.) De Rp16,353 por anterior como un dólar.

Gobernador Banco Indonesia (BI) Reveló Perry Warjiyo, su partido había tomado medidas para estabilizarse y logró fortalecer el establo de Rupiah al nivel de Rp16,400 por dólar estadounidense. BI también se dirige al Rupia a regresar al nivel de Rp16,300 por dólar estadounidense y un mayor fortalecimiento.

«El Rupia de ayer por la mañana había alcanzado RP16,560, gracias a Dios, hoy podemos estabilizar a Rp16,400. Intentaremos ser aún más bajos a Rp16,300 y aún más fuerte», dijo Perry en una reunión de trabajo con el DPD RI en línea en Jakarta, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Agregó, la liquidez se había incrementado y las condiciones del mercado financiero fueron bien. La estabilidad del sistema financiero también se mantiene a través de la coordinación con el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS).

El Rupia se debilitó contra el dólar estadounidense. Foto : Entre fotos/Indrianto Eko Suwarso/Yu/AA

Además, Perry dijo que la resiliencia externa de Indonesia y el tipo de cambio Rupiah permanecieron fortalecidos y estables. Esto es compatible con un excedente del balance general comercio El flujo de capital extranjero continuo y propicio y las grandes reservas de divisas alcanzaron los 152 mil millones de dólares estadounidenses.

Además, el Banco Central también toma medidas para estabilizar el Rupia a través de intervenciones no delegadas hacia adelante (NDF) en el mercado y las intervenciones en la costa en el mercado interno a través de transacciones Spot y National No Delegiver Forward (DNDF).

Perry también enfatizó que el compromiso de BI era mantener el tipo de cambio Rupiah para permanecer estable y avanzar para fortalecerse, en línea con los fundamentos económicos mejorados, el excedente de balanza comercial continua, el flujo de capital extranjero que continúa ingresando y las reservas de divisas restantes.

Dólares estadounidenses y rupia. Foto : Entre fotos/Rivan temprano Lingga/Tom.

Basado en la tasa de dólares de Jakarta Interbank o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,418 por martes 2 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró en 45 puntos desde el tipo de cambio anterior en el nivel de RP 16,463 en el lunes 1 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el miércoles 3 de septiembre de 2025 hasta el 09.08 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,432 por dólar estadounidense. Esta posición debilitó 18 puntos o 0.11 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,414 por dólar estadounidense.