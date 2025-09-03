BI está apuntando al Rupiah a fortalecerse al nivel de Rp 16,300 por dólar estadounidense después del sentimiento negativo de la manifestación

Miércoles 3 de septiembre de 2025 – 10:14 Wib
Yakarta, Viva – Rupia Experimentar un debilitamiento del sentimiento negativo deprimido después de la construcción que está sucediendo en Indonesia hoy. El viernes por la tarde (29/8) Rupiah se debilitó por 147 puntos o 0.90 por ciento a RP16,500 por dólar estadounidense (EE. UU.) De Rp16,353 por anterior como un dólar.
Gobernador Banco Indonesia (BI) Reveló Perry Warjiyo, su partido había tomado medidas para estabilizarse y logró fortalecer el establo de Rupiah al nivel de Rp16,400 por dólar estadounidense. BI también se dirige al Rupia a regresar al nivel de Rp16,300 por dólar estadounidense y un mayor fortalecimiento.
«El Rupia de ayer por la mañana había alcanzado RP16,560, gracias a Dios, hoy podemos estabilizar a Rp16,400. Intentaremos ser aún más bajos a Rp16,300 y aún más fuerte», dijo Perry en una reunión de trabajo con el DPD RI en línea en Jakarta, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.
Leer también:
Precios del oro de hoy 2 de septiembre de 2025: el producto de Antam está por encima de RP. 2 millones por gramo, global disparado
Agregó, la liquidez se había incrementado y las condiciones del mercado financiero fueron bien. La estabilidad del sistema financiero también se mantiene a través de la coordinación con el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS).
Además, Perry dijo que la resiliencia externa de Indonesia y el tipo de cambio Rupiah permanecieron fortalecidos y estables. Esto es compatible con un excedente del balance general comercio El flujo de capital extranjero continuo y propicio y las grandes reservas de divisas alcanzaron los 152 mil millones de dólares estadounidenses.
Además, el Banco Central también toma medidas para estabilizar el Rupia a través de intervenciones no delegadas hacia adelante (NDF) en el mercado y las intervenciones en la costa en el mercado interno a través de transacciones Spot y National No Delegiver Forward (DNDF).
Perry también enfatizó que el compromiso de BI era mantener el tipo de cambio Rupiah para permanecer estable y avanzar para fortalecerse, en línea con los fundamentos económicos mejorados, el excedente de balanza comercial continua, el flujo de capital extranjero que continúa ingresando y las reservas de divisas restantes.
Basado en la tasa de dólares de Jakarta Interbank o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,418 por martes 2 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró en 45 puntos desde el tipo de cambio anterior en el nivel de RP 16,463 en el lunes 1 de septiembre, 2025.
Mientras se cotiza en el mercado spot el miércoles 3 de septiembre de 2025 hasta el 09.08 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,432 por dólar estadounidense. Esta posición debilitó 18 puntos o 0.11 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,414 por dólar estadounidense.
Página siguiente
Perry también enfatizó que el compromiso de BI era mantener el tipo de cambio Rupiah para permanecer estable y avanzar para fortalecerse, en línea con los fundamentos económicos mejorados, el excedente de balanza comercial continua, el flujo de capital extranjero que continúa ingresando y las reservas de divisas restantes.