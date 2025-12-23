BI dice que el impacto de la inversión del fondo de 200 billones de IDR en las tasas de interés crediticias aún es limitado

Jacarta – Banco Indonesia (BI) a través del Jefe del Departamento de Política Macroprudencial, Solikin M. Juhro, evaluó el impacto de colocar fondos del Exceso de Saldo Presupuestario (SAL) por valor de 200 billones de IDR en la Asociación de Bancos Estatales, también conocida como Himbara a tasa de interés crédito todavía limitado.

Lea también: Se dice que Indonesia ha sufrido la mayor cantidad de pérdidas debido al aumento de las tasas de interés del Banco Central japonés.



En una rueda de prensa celebrada en Yakarta el lunes 22 de diciembre de 2025, Solikin explicó que la inyección de fondos proporcionó a Himbara espacio para gestionar más libremente los fondos.

Esta flexibilidad tiene el potencial de reducir las tasas de interés de los fondos porque las necesidades de liquidez pueden satisfacerse con una estructura más flexible que antes.

Lea también: Bank Indonesia enfatiza que no puede rechazar pagos en efectivo después del incidente viral de los empleados de Roti O



Sin embargo, dijo Solikin, los bancos fuera de Himbara enfrentan condiciones diferentes. Otros bancos, además de Himbara, todavía enfrentan desafíos para encontrar fondos, por lo que persisten las presiones sobre los costos de financiamiento. Esta situación significa que las reducciones de las tasas de interés no se producen de manera uniforme en todas las industrias.

Lea también: El dinero que circula en la sociedad alcanza los 9.891,6 billones de euros antes de la Navidad 2025-2026



«200 billones de rupias definitivamente harán que la estructura de fondos del banco Himbara sea más flexible. Mientras tanto, otros bancos fuera de Himbara tienen dificultades para encontrar fondos», dijo Solikin citado el martes 23 de diciembre de 2025.

Según él, los bancos generalmente trabajan sobre la base del plan de negocios del banco (RBB) y del canal de distribución de crédito que se ha preparado.

Por lo tanto, lo ideal sería que el fortalecimiento de la liquidez fomente el surgimiento de nuevo crédito que vaya más allá de la cartera existente, en lugar de limitarse a respaldar la distribución planificada.

En general, Solikin cree que el impacto de la colocación de fondos gubernamentales en las tasas de interés de los fondos es más visible porque está directamente relacionado con la flexibilidad de financiamiento. Mientras tanto, aún es necesario vigilar el efecto sobre las tasas de interés crediticias.

«Pero vemos que todas las iniciativas son buenas. Será aún mejor si nos coordinamos mejor», afirmó.

Se sabe que anteriormente el Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa afirmó que el impacto de colocar 200 billones de IDR en fondos gubernamentales en los bancos se ha visto en una disminución significativa de los intereses de los depósitos. A continuación, espera que la inyección de liquidez pueda reducir inmediatamente las tasas de interés crediticias.

«El impacto se ha visto en la reducción significativa de las tasas de interés de los depósitos, a la que creemos que pronto seguirá una reducción aún más significativa de las tasas de interés de los créditos», dijo Purbaya.