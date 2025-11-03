BI Boss dice que la rupia se debilita un 1,05 por ciento al final del trimestre III-2025, observe los factores

Jacarta – Gobernador Banco Indonesia (BI), Sidra de pera Noticiasrevela una serie de factores que causan las fluctuaciones del tipo de cambio rupia a dólar AS en los últimos tiempos.

Así lo expresó en la conferencia de prensa sobre los resultados de la IV Reunión Periódica de KSSK 2025 celebrada en la oficina de Thamrin del Banco de Indonesia (BI), en el centro de Yakarta.

Dijo que la dinámica de la alta incertidumbre económica mundial había sido una de las causas del debilitamiento del tipo de cambio de la moneda Garuda hasta finales del tercer trimestre de 2025.

«En línea con la creciente incertidumbre global, la rupia se debilitó un 1,05 por ciento al final del tercer trimestre de 2025 en comparación con agosto pasado», dijo Perry, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo

Sin embargo, el jefe de BI cree que en el futuro la tendencia del tipo de cambio de la rupia seguirá fortaleciéndose. Los factores de apoyo incluyen los fundamentos económicos relativamente sólidos de Indonesia, acompañados de diversas medidas de política de estabilidad por parte del banco central.

«Con las diversas políticas y compromisos de BI, se registró que la rupia se fortaleció un 0,21 por ciento el 31 de octubre de 2025 a un nivel de 16.630 por dólar estadounidense, en comparación con el nivel de finales de septiembre de 2025», dijo Perry.

Explicó que uno de los principales factores de apoyo al fortalecimiento del tipo de cambio de la rupia es, por ejemplo, la política de colocación obligatoria de los ingresos en divisas de las exportaciones o DHE SDA.

«Este paso ha ayudado a cumplir con la oferta de dólares en el país», afirmó.

Para su información, en la apertura de las operaciones en el mercado al contado el lunes 3 de noviembre de 2025 por la mañana, la rupia se cotizaba a 16.649 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se debilitó 18 puntos o un 0,11 por ciento con respecto a la posición anterior de Rp. 16.631 por dólar estadounidense.