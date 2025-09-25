BI aumenta la sinergia y el estímulo fiscal después de JCR manteniendo la calificación crediticia indonesia en BBB+

Yakarta, Viva – Confianza internacional Contra la resiliencia fundamental económica de Indonesia, eso sigue siendo fuerte. Esto se evidencia por el éxito de mantener Clasificación de deuda O calificación crediticia soberana de la República de Indonesia a un nivel con una perspectiva estable por la Agencia de Clasificación Credit de Japón, Ltd. (JCR) el lunes 22 de septiembre de 2025.

El gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo, declaró que la evaluación y la perspectiva del JCR reflejaron las fuertes creencias de las partes interesadas internacionales hacia el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero de Indonesia en medio de desafíos globales.

«En el futuro, el banco Indonesia continuará fortaleciendo la sinergia con las políticas estímulo El sector fiscal y real del gobierno para fomentar el crecimiento económico al tiempo que mantiene la estabilidad económica «, dijo Perry en una declaración oficial el jueves 25 de septiembre de 2025.

La institución de clasificación japonesa vio que la condición estaba respaldada por el consumo doméstico y la cuidadosa política fiscal. Además, la relación de deuda pública controlada a pesar de que la base de los ingresos estatales aún debe ampliarse.

Ilustración de la deuda. Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

JCR también evalúa que las reservas de divisas de Indonesia siguen siendo altas, alcanzando US $ 150.7 mil millones o RP 2,517 billones (tipos de cambio de Rp. 16.702 por dólar estadounidense) equivalente a 6.3 meses de importaciones a fines de agosto de 2025. Tendencias positivas de inversión directa que apoyan la resistencia de la economía nacional también se convierten en la fontanería.

Además, JCR evalúa que el desempeño de la economía indonesia sigue siendo fuerte. Se estima que el crecimiento económico interno se mantiene en el rango del 5 por ciento y se proyecta que se mantenga en un rango similar en el mediano plazo, aunque en 2025 tiene el potencial de reducir la velocidad por debajo del 5% debido al debilitamiento de la demanda externa de la aplicación de los Estados Unidos (EE. UU.).

El rendimiento económico está respaldado por el consumo privado, el gasto del gobierno posterior a la elección, la inversión en infraestructura y las exportaciones antes de la aplicación de aranceles. En términos de fiscal, la credibilidad de la política fiscal se mantiene reflejada en el déficit fiscal que se mantiene en el rango de 2.3-2.5 por ciento del PIB y el índice de deuda del gobierno permanece por debajo del 40 por ciento.

En términos de externo, JCR evalúa que se espera que el déficit de cuenta corriente de Indonesia aún aumente gradualmente en 2025 como demanda externa debido a la aplicación de aranceles recíprocos estadounidenses. Sin embargo, se mantiene la resiliencia externa de Indonesia, respaldada por tendencias positivas en la inversión directa y altas reservas de divisas.

JCR mantuvo previamente la calificación crediticia soberana de la República de Indonesia en BBB+ con una perspectiva estable (dos niveles por encima del nivel más bajo de grado de inversión) el 25 de marzo de 2024.