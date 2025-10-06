BI abre voces sobre la acusación de vender 11 toneladas de oro, ver la explicación

Yakarta, Viva – Bank Indonesia (BI) A través del jefe del departamento de comunicación, Ramdan Denny Prakoso, aclarando las noticias que abundan sobre la acusación de que el banco central ha reducido las reservas que no es igual a 11 tonelada en Julio de 2025.

Ramdan también negó la noticia que circulaba ampliamente en una serie de plataformas de redes sociales, especialmente X, y enfatizó que BI no vendía oro como información sobre la información.

«Podemos decir que el Banco Indonesia no vende oro como se mencionó», dijo Ramdan en su declaración, lunes 6 de octubre de 2025.

Por lo tanto, Ramdan también le pidió al público y al equipo de medios que continúe siguiendo información sobre las reservas de divisas a través del sitio web oficial de BI.

«Por favor, los amigos de los medios pueden seguir información oficial sobre el desarrollo de las reservas de divisas de Indonesia a través del sitio web del banco de Indonesia», dijo.

Se sabe que anteriormente circulaban noticias que decían que BI había vendido oro en julio de 2025.

En la información subió a uno de los usuarios de @K ** L, se dice que el FMI informó que BI ha reducido las reservas de oro en 11 toneladas en julio.

«Los últimos datos del FMI muestran que el banco Indonesia reduce las reservas #Gold por 11 toneladas en julio. Esto significa que nuestras estimaciones publicadas sobre la compra neta de Global Central Bank Gold por 10 toneladas en ese mes ahora se han revisado a cero. Grabaremos esta revisión en blogs y estadísticas el próximo mes», como se escribe en la carga X el 3 de septiembre de 2025.