Bhawna Chaudhary se convierte en la primera mujer ingeniera de vuelo en el ala aérea BSF







La Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) Air Wing cuenta con la primera mujer ingeniera de vuelo en sus más de 50 años de historia tras la finalización de una primera cápsula de entrenamiento interna. El inspector Bhawna Chaudhary, junto con cuatro oficiales subordinados varones, recibieron recientemente sus insignias de vuelo de manos del director general de la BSF, Daljit Singh Chawdhary.

La fuerza fronteriza BSF tiene la tarea de operar la unidad de aviación del Ministerio del Interior (MHA) desde 1969 y satisface las necesidades operativas de todas las fuerzas paramilitares y fuerzas especiales como el NSG y el NDRF.

Los funcionarios dijeron que cinco oficiales subordinados fueron “entrenados ab-initio por los instructores de la BSF ala de aire y recientemente completaron su capacitación de dos meses”. El ala aérea BSF se ha enfrentado a una escasez crítica de ingenieros de vuelo en su flota de helicópteros Mi-17. La inspectora Chaudhary es la primera mujer ingeniera de vuelo del ala aérea BSF, dijo.

La unidad opera un avión Embraer de ala fija para tareas VIP, además de helicópteros como Mi 17 1V, Mi 17 V5, Cheetah y ALH Dhruv. El BSF de alrededor de 3 lakh de personal se creó en diciembre de 1965 y su tarea principal es proteger las fronteras de la India con Pakistán y Bangladesh, además de desempeñar una variedad de tareas en el ámbito de la seguridad interna del país.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente