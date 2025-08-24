‘Bhagodi Dulhan’ arrestado por robar cinco novios en Jammu







La policía ha abierto lo que suena como una trama de la vida real de Dolly Ki Doli. Cinco personas, incluida una mujer de Uttar Pradeshfueron arrestados por ejecutar una raqueta matrimonial falsa que engañaba a los novios desprevenidos de lakhs. La estafa salió a la luz después de que Rashpal Chand de Dori Dager se quejó de que su nueva novia desapareció solo dos días después de la boda. «Huyó con sus cómplices, dejando al novio alto y seco», dijo un portavoz de la policía.

Después de que el matrimonio fue solemnizado, la novia, junto con sus cómplices, huyó en dos días, dijo. Una investigación reveló que la pandilla estaba operando un nexo fraudulento bajo la apariencia de una oficina de matrimonio. La raqueta logró todo, incluida la organización de la novia, el sacerdote y las formalidades relacionadas, dijo el portavoz, y agregó que poco después casamientoLa novia abandonaría el novio con un pretexto u otro. La policía arrestó a Deepak Kumar y Vikas Kumar, ambos de Poonch, Arun Kumar, originario de Bihar, e Istakhar y Kusum Lata, la «novia», ambos de Uttar Pradesh, dijo el portavoz. Cuatro casos similares surgieron durante la investigación de Akhnoor y Nagrota, dijo.

