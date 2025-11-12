BGN solicita al Ministerio de Finanzas otro aumento presupuestario de Rp. 28,6 billones, pero en cambio es rociado por la RPD

Jacarta – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) entregar presupuesto 28,6 billones de IDR adicionales al Ministerio Finanzas (Ministerio de Finanzas) para la implementación del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) hasta finales de 2025.

Así lo transmitió el jefe de BGN Dadan Hindayana en una reunión de trabajo con la Comisión IX de la Cámara de Representantes en el edificio de la Cámara de Representantes, en el centro de Yakarta, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

«Nuestras necesidades presupuestarias totales, la adición que actualmente proponemos al Ministerio de Finanzas, ascienden a 28,63 billones de rupias», dijo Dadan.

Dadan explicó que la absorción del presupuesto del programa MBG hasta finales de noviembre sería de 8,5 billones de rupias.

El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

Mientras tanto, hasta el 15 de diciembre de 2025, se estima que la absorción alcanzará los 10 billones de rupias. Luego, hasta finales de diciembre de 2025, se cree que asciende a 11 billones de rupias.

«Así que el total que necesitaremos en los últimos 50 días es de 29,5 billones», dijo Dadan.

Dadan añadió el límite presupuestario para MBG a 51,2 billones de rupias. De este total, se han absorbido 36,23 billones de rupias, por lo que el presupuesto disponible es de sólo 14,97 billones de rupias.

«Con estas necesidades proyectadas, necesitaremos 14,53 billones de rupias adicionales para el programa de asistencia alimentaria nutritiva del gobierno», explicó.

Dadan dijo que sólo informaría a la Comisión IX de la Cámara de Representantes si el Ministerio de Finanzas hubiera aprobado el presupuesto adicional.

«Más tarde, después de la aprobación por parte del Ministerio de Finanzas, incluida la optimización de la absorción no óptima, informaremos a la Comisión IX. Tal vez habrá una reunión de aprobación relacionada con eso. Está relacionado con el presupuesto», dijo.

Después de transmitir esto, los miembros de la RPD interrumpieron inmediatamente la declaración de Dadan.

El vicepresidente de la Comisión IX de la Cámara de Representantes, Nihayatul Wafiroh, dijo que Dadan debería haber pedido primero a la Cámara de Representantes la aprobación del presupuesto adicional y luego al Ministerio de Finanzas.

«Permiso señor, esto es lo que tenemos que aclarar, en realidad antes de preguntarle al Ministerio de Finanzas, señor, a nosotros primero, señor. Antes de preguntarnos al Ministerio de Finanzas primero, porque la función presupuestaria está con nosotros, señor. Usted fue al Ministerio de Finanzas con una carta de aprobación nuestra, señor», dijo Wafiroh.

El miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia de la facción del Partido NasDem, Rajiv, visitó a la víctima del envenenamiento por MBG.

Wafiroh recordó al equipo de BGN que deben saber que el proceso de presentación del presupuesto debe pasar primero por la Cámara de Representantes. Dijo que antes de celebrar la reunión, BGN debería haber previsto un presupuesto adicional.