BGN sobre pescado de tiburón frito para que el menú MBG en Ketapang: sabiduría local

Yakarta, Viva – Cabeza adjunta Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S. Deyang respondió tiburón Dado en el programa Comer nutritivo gratis (Mbg) Para los estudiantes de SDN 12, distrito de Benua Kayong, regencia KetapangProvincia de West Kalimantan, que supuestamente desencadenó envenenamiento.

Según Nanik, la elección de proteínas o menú en MBG ajusta la sabiduría local y la disponibilidad en cada región.

«Cualquier menú es, debido a que el objetivo es la sabiduría local, por ejemplo, resulta que en esta región la mayoría de las mazorcas, sí lo usamos, porque tampoco somos solo alimentos gratuitos. Los tiburones, por ejemplo, resulta que resulta que generalmente hay tiburones servidos, si no aquí, los tiburones son muy caros, sino porque hay muchos tiburones, así que sí», dijo Nanik S. Deyang en una conferencia de prensa en Cibubur, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves.

Menú de menú nutritivo gratuito gratuito primero en Depok

Si bien está relacionado con el menú de tiburones MBG, que se cree que es la causa de los estudiantes en Ketapang para experimentar envenenamiento, Nanik afirmó que BGN lo evaluaría. Porque, el menú solo se administra dos veces durante la implementación de MBG en la escuela.

«Con respecto al menú de tiburones, enfatizo que si hay alimentos que se demuestra que lo identifica como lo que hace que el envenenamiento, no lo usaremos en la región a pesar de que hay muchas (fuentes de proteínas de tiburones)», dijo.

Nanik se dio cuenta de que hasta ahora todavía había superposición entre casos de envenenamiento o alergias en los estudiantes. Antes de que MBG fuera entregado a los estudiantes, Nanik enfatizó que tanto el maestro como los padres habían completado el formulario para explicar el tipo de alergia al estudiante a ciertos alimentos.

«Hay envenenamiento y alergias que aún se superponen, no todas estas cosas tienen acusaciones de envenenamiento, pero hay cosas que son alérgicas, por ejemplo, alergias a los camarones y algunas son alérgicas a la mayonesa, aunque antes de querer registrar a los estudiantes en las escuelas, en realidad se les ha pedido a sus maestros, estos niños que tienen alergias y hay notas», dijo Nanik.

Sin embargo, BGN declaró que era responsable de tener todos los gastos médicos debido a la intoxicación por MBG.

«Tenemos fondos, hay algo que obtenemos, por ejemplo, de operaciones, eventos extraordinarios y diversos tipos, definitivamente lo proporcionaremos, está lleno de BGN, todos los gastos médicos), por ejemplo, en las Islas Banggai Regency, Central Sulawesi, hay una factura de RP350 millones del hospital, pagamos todos, incluso ayer, cuántos miles de millones hemos preparado», dijo Nanik.

Afirmó que BGN no cobró un centavo por los gastos médicos a los padres, las escuelas o los gobiernos locales por casos de envenenamiento de MBG. «No carga nada a los padres o al gobierno local, por lo que luego solo el hospital nos llamará, de BGN», dijo.

Anteriormente, se sabía que 24 estudiantes y un maestro en Ketapang, West Kalimantan, eran sospechosos de envenenamiento después de consumir MBG con una guarnición de tiburones que contienen demasiado contenido de mercurio.

