BGN será responsable del costo de las víctimas de envenenamiento por MBG, este es el esquema

Yakarta, Viva – El gobierno asegura todo costo tratamiento víctima envenenamiento Alimentación de nutrientes gratis (Mbg) será soportado, tanto por el gobierno regional como por la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), dependiendo del estado de los eventos en cada región.

Leer también: ¡Geger! Se sospecha que la mujer es una terapeuta asesinada trágicamente en la tierra vacante de Pejaten



Jefe de BGN, Dadan Hindayana explicó que había dos mecanismos de financiación para las víctimas que fueron envenenadas debido a MBG.

«Hay dos contramedidas de costos y esto ha ocurrido. Por lo tanto, hay 2 regiones que establecen KLB (casos extraordinarios) a nivel de distrito/ciudad y al establecer KLB, el gobierno regional puede reclamar los fondos para el seguro», dijo en una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud, South Joakarta, jueves 2 de octubre, 2025.

Leer también: El gobierno preparará datos para informes de envenenamiento similares a Pandemi Covid-19





Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

Las dos regiones que han establecido eventos extraordinarios (KLB) son West Bandung Regency y Garut Regency. Mientras que otras regiones que no han determinado el estado de KLB, todos los costos de las víctimas son soportadas por BGN.

Leer también: Defensor del pueblo sin envenenamiento de MBG: el arroz medio no es premium a las verduras no frescas



«Entonces, el área que no establece todo el KLB hasta ahora es asumido por BGN», explicó Dadan.

Mientras tanto, el Ministro de Salud, Budi Gunadi, Sadikin enfatizó que el gobierno aún no había clasificado el caso de envenenamiento de MBG como un brote nacional.

«Si el KLB se eleva a la escala nacional, hay reglas en el acto que no recuerdo las reglas. Ahora no ha entrado», dijo Budi.

Con este mecanismo, el gobierno está tratando de garantizar que las víctimas de MBG aún reciban tratamiento sin tener que cargarse con los costos médicos, aunque el caso continúa surgiendo en varias regiones.

Anteriormente, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana explicó los datos de las personas que experimentaron envenenamiento después de comer un menú nutricional gratuito (MBG). Reveló que hasta 6.517 personas experimentaron envenenamiento desde enero de 2025. Dadan dijo que la mayor cantidad de envenenamiento ocurrió en Java hasta 45 casos.

Esto fue revelado por Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025

En su presentación, dividió tres áreas de monitoreo de MBG, a saber, la Región 1 en la isla de Sumatra, Región II de la Isla Java y la Región III para el este de Indonesia.

«La distribución de casos de trastornos digestivos o casos en SPPG se puede ver del 6 de enero al 31 de julio, hubo aproximadamente 24 casos de incidentes. Mientras que del 1 de agosto al anoche hubo 51 casos de incidentes», dijo Dadan.

Dadan explicó que se obtuvieron más de 6 mil datos de enero a septiembre de 2025.



Jefe de BGN Dadan Hindayana revisó a los estudiantes de envenenamiento de MBG en West Bandung

«Cuando se ve desde la distribución de casos, entonces vemos que en la Región I se registran que hay 1.307 trastornos digestivos, esta Región II ya no ha aumentado más de 4,147 más la que está en Garut, tal vez 60 personas, la Región III hay 1.003 personas», dijo.

Tvonews.com/abdul gani siregar