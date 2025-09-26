BGN Search 60 Chefs certificados para Kitchen MBG

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Abre el reclutamiento de decenas de miles cocinero certificado para fortalecer la calidad de los productos alimenticios producidos en la cocina del programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) en toda Indonesia.

El vicepresidente de BGN Nanik Deyang en una conferencia de prensa en la oficina de BGN, Yakarta, dijo el viernes que cada cocina MBG tendría dos cocinero profesional como determinante de los estándares de seguridad alimentaria.

«Esta es una oportunidad de trabajo, hay 30 mil cocinas necesitadas cocinero. Si cada cocina tiene dos cocineroLuego hay 60 mil cocinero Lo que se necesita «, dijo.

Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S. Deyang (izquierda) Foto : Entre/Genta Tenri Mawangi

Explicó, existencia cocinero El profesional es la clave para mantener la calidad de la higiene y los alimentos, desde la selección de materias primas hasta técnicas de cocción a gran escala.

«Cocinar en grandes cantidades, debe haber técnicas, la temperatura debe ser esta, si lavar las verduras primero debe lavarse usando agua salada, de modo que no hay orugas, no hay varios animales, entonces si cocinar el frito debe ser la temperatura, hay reglas, existen reglas, hay técnicas», dijo.

Durante este tiempo, dijo Nanik, la mayoría de las cocinas de MBG son administradas por el personal local con antecedentes de catering en el hogar.

BGN continúa alentando la participación de los residentes locales como ayudante o asistente de cocina, pero el puesto del líder de producción debe estar lleno cocinero que tiene un certificado de especialización.

Para áreas remotas, BGN abre oportunidades para cocinero desde fuera de la región para aplicar.

«Cocinero No tiene que ser del área local. Si hay cocinero Hoteles o restaurantes de otras ciudades que están listas para ser colocadas en el pueblo, realmente esperamos «, dijo.

El gobierno espera que la presencia de chefs certificados mejore los estándares de seguridad alimentaria, al tiempo que crea nuevas oportunidades de trabajo para los profesionales culinarios de Indonesia. (Hormiga)