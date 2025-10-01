BGN reveló que 6.517 personas han experimentado envenenamiento por MBG desde enero de 2025

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana explicó los datos de las personas que experimentaron envenenamiento Después de comer un menú nutricional gratuito (Mbg). Reveló que hasta 6.517 personas experimentaron envenenamiento desde enero de 2025. Dadan dijo que la mayor cantidad de envenenamiento ocurrió en Java hasta 45 casos.

Esto fue revelado por Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025

En su presentación, dividió tres áreas de monitoreo de MBG, a saber, la Región 1 en la isla de Sumatra, Región II de la Isla Java y la Región III para el este de Indonesia.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«La distribución de casos de perturbaciones digestión O el caso en el SPPG visto del 6 de enero al 31 de julio se registró que hubo aproximadamente 24 casos de eventos. Mientras que del 1 de agosto al anoche hubo 51 casos de incidentes «, dijo Dadan.

Dadan explicó que se obtuvieron más de 6 mil datos de enero a septiembre de 2025.

«Cuando se ve desde la distribución de casos, entonces vemos que en la Región I se registran que hay 1.307 trastornos digestivos, esta Región II ya no ha aumentado más de 4,147 más la que está en Garut, tal vez 60 personas, la Región III hay 1.003 personas», dijo.

Por otro lado, Dadan dijo que los hallazgos de los casos de envenenamiento aumentaron en los últimos dos meses. Una de las causas de envenenamiento de masa que a menudo ocurre en varias áreas es cocina MBG que no cumple con SOP.

«Podemos identificar que el incidente es en promedio porque la sopa que establecemos no se obedece cuidadosamente», dijo Dadan.

Explicó que, de hecho, los gerentes de cocina MBG tuvieron que comprar materias primas dos días antes de cocinar. Sin embargo, muchas cocinas compran materias primas cuatro días antes.

Dadan afirmó que su partido tomaría medidas contra SPPG que no cumplieron con el SOP. Uno de ellos es cerrar temporalmente la cocina MBG.

Jefe de BGN Dadan Hindayana revisó a los estudiantes de envenenamiento de MBG en West Bandung

«Entonces, por cosas así, entonces proporcionamos acciones para SPPG que no cumplen con los SOP y también causan ruido. Estamos cerrados temporalmente hasta que se llevan a cabo todos los procesos de reparación», concluyó.