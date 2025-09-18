BGN reveló los resultados de una investigación de los supuestos Ompreng MBG que contiene aceite de cerdo

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana explicó los resultados de la supuesta investigación Ompreng o bandeja de comida Alimentación de nutrientes gratis (Mbg) que contienen oct.

Dadan en la oficina de BGN, Central Yakarta, enfatizó que para el programa MBGX actual, la mayoría de los Ompreng utilizados siguen siendo una producción nacional, que en promedio usa el aceite vegetal como material para imprimir el cubierta.

«Para el país, el promedio utiliza aceite vegetal, el significado de las plantas, y nos centraremos en esta bandeja de alimentos basada en la industria, para las importadas, hemos coordinado con la Agencia de Garantía de Productos Halal (BPJPH) para bandeja de comida El importado que ya está sellado Halal «, dijo.

Los estudiantes de Sdn Lengkong Gudang, Serpong, South Tangerang reciben el programa MBG sin leche Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Dadan explicó que los componentes en el ompreng son en su mayoría metales, uno de los cuales es el níquel, por lo que el componente de aceite no está en la capa Ompreng, sino que se usa al imprimir.

«Por lo tanto, no hay aceite en la bandeja de alimentos, el aceite se usa en el momento de estampar o imprimir, que se usa en el dispositivo para que no esté caliente y fácilmente dañado, bien que después de la impresión, el aceite se limpiará y empape para que sea estéril», explicó.

Dadan también declaró, para el programa MBG, la Unidad de Servicio de Fulfilamiento de Nutrición (SPPG) requiere 15 millones de Ompreng por mes, mientras que la producción nacional actualmente solo puede cumplir con 11.6 millones.

«Por lo tanto, hay una falta de cuatro millones, si cerramos la importación del programa, este programa aún dependerá (para satisfacer las necesidades de Ompreng), pero luego hemos cooperado con el BPJPH para que todos los importadores soliciten certificados halal de BPJPH para que el Ompreng sea etiquetado como Halal», dijo.

Anteriormente, el lunes 8 de septiembre, el jefe de BPJPH Ahmad Haikal Hasan declaró que su partido planeaba visitar una fábrica en China que produjo alimentos que Ompreng usó en el programa MBG.

Dijo que el esfuerzo se realizó para verificar la idoneidad del procedimiento para la producción de los cubiertos con el principio halal, dada la cuestión de la contaminación del aceite de cerdo en el producto.

«Esperemos que esta semana nos vayamos a China porque no servimos (comentarios basados ​​en) problemas, no sirviendo (comentarios basados ​​en) Hoaks. Debemos ver primero (el proceso de producción). Debemos auditar todo primero», dijo.

Haikal reconoció que algunos de los alimentos que Ompreng utilizados en el programa MBG se importaron de China, porque los productores locales no pudieron cumplir con la escasez de 70 millones de Ompreng. (Hormiga)