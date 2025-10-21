BGN revela que hay 120.000 socios potenciales haciendo cola para construir cocinas MBG

Jacarta – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) transmitir presupuesto por valor de 71 billones de IDR podría cubrir al menos 40 millones de objetivos del Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) hasta finales de 2025.

El subdirector de BGN, Nanik S. Deyang, se reunió después del evento de un año de logros del Ministerio Coordinador de Sectores. Alimento (Ministerio Coordinador de Alimentación) en Yakarta declaró el martes que se prevé que el objetivo de 82,9 millones de beneficiarios de MBG según la dirección del presidente Prabowo Subianto se alcance en marzo de 2026.

«Así que el objetivo que tenemos que completar este año es en realidad 71 billones de rupias, por lo que si el objetivo es de 82,9 millones, el valor será con un presupuesto adicional de 351 billones de rupias, lo que significa que en 2026, si Dios quiere, será marzo», dijo.

Nanik dijo que actualmente hay muchos socios potenciales haciendo cola para ayudar a que el Programa MBG sea un éxito. Sin embargo, BGN ahora está endureciendo el proceso de verificación para evitar la gobernabilidad. cocina que no cumplen con los procedimientos operativos estándar (SOP).

«En realidad ya hay mucha gente haciendo cola para construir esta cocina, alrededor de 120 mil, aunque solo necesitamos 30 mil, así que ahí elegiremos, no sea que se acumule todo en Java. Luego el proceso de verificación lleva un tiempo, no dejes que la cocina sea desordenada, ayer también encontré cocinas que no cumplían con los requisitos», explicó.

Nanik añadió que hasta el viernes (17/10), la absorción presupuestaria de MBG según datos de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) había alcanzado casi 27 billones de rupias.

«La cifra es casi 27 billones de rupias, eso es viernes, ya sabes, porque ahora el aumento es muy rápido todos los días. Hasta el día de hoy no lo he comprobado, tal vez lo sepa el sábado, pero si Dios quiere, a finales de año habremos alcanzado los 60 billones de rupias, tal vez incluso podamos llegar a los 71 billones de rupias», dijo.

Trabajadores preparan Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG)

Mientras tanto, el Ministro Coordinador de Alimentación (Menko Pangan), Zulkifli Hasan o Zulhas, dijo que se prevé que el objetivo de 82,9 millones de beneficiarios del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) se alcance en marzo de 2026.

Según él, este objetivo se podrá alcanzar después de que se emita en un futuro próximo el Reglamento Presidencial (Perpres) sobre la Gobernanza del Programa MBG.