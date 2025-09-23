BGN revela las etapas de verificación para que no haya sppg ficticio

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Explique todas las etapas de verificación de la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) Para garantizar que no haya sppg ficticio y todo el proceso de manera transparente.

El vicepresidente de BGN Sony Sanjaya cuando se confirma en Yakarta el martes, entregó todas las etapas para indicar si el SPPG es factible para cumplir con el programa Comer nutritivo gratis (Mbg) Abra y pueda ser visto por socios que se registren y los oficiales de verificación.

«Todos los socios conocen el proceso porque se ve inmediatamente. Por ejemplo, en la primera presentación verificada, la dirección. En el sistema se ha incluido en la lista, si se aprueba verde, se rechazó rojo, cuando se aprueba la dirección, significa que no hay problema, cuando se rechaza, la verificación dará información por qué se rechaza», dijo.

SPPI UNHAN VISITA A SPPG POLRI Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Explicó que la segunda etapa de verificación estaba revisando el área y el tipo de tierra, ya sea que se le pertenezca a usted mismo o alquile. El propietario debe poder mostrar un certificado de propiedad de la tierra antes de construir un SPPG, mientras que si el terreno está alquilado, el propietario debe mostrar el documento de arrendamiento de la tierra.

«Verifikatur verá, adecuado o no la dirección con el certificado. Si es diferente, será rechazado. Cuando se rechace en la columna, las razones para ser rechazadas, y eso puede ser leído por posibles socios, incluso cuando ingresaron a la etapa de la encuesta de campo», dijo.

La tercera etapa, a saber, el proceso de preparación, que hasta ahora a menudo ha sido mal entendido por los socios. La mayoría de los socios no entienden que al construir SPPG, deben incluir fotos y videos al llenar la integridad de la cocina.

«La mayoría de los socios no entienden que tienen que llenarse cuando se construyen, luego fotografiados o ingresan el video, luego el progreso aumenta un 10 por ciento. Al cocinar los utensilios, por ejemplo, el vapor (calentador) viene, debe fotografiar y cargar, luego subir un 20 por ciento», dijo.

Explicó que el progreso se registraría 90 por ciento si 47 trabajadores hubieran sido reclutados y examinados por su salud. Los socios deben ingresar la lista de 47 nombres de la fuerza laboral junto con evidencia de controles de salud que indican que están sanos y que no tienen antecedentes de enfermedades infecciosas.

«Y el último es el proveedor (proveedor), la carne, por ejemplo, que los proveedores cooperativos, o los huevos de la cooperativa, cuando ingresó al 100 por ciento, solo se verifica. En el momento de la encuesta, el socio también sabía a quién realizaban los oficiales la encuesta. Aquí (el sistema) se vio quién era el oficial de encuestas, comenzando de quién se llama al número de teléfonos celulares», explicó.

En el proceso de la encuesta, afirmó Sony, hay 20 indicadores que deben ser cumplidos por SPPG Partners para que la cocina sea declarada factible para operar.

Se aseguró de que todas las etapas se llevaron a cabo abiertamente, clara y transparente.

«No se cubre nada. Cuando el oficial de la encuesta llega a la conclusión de que hay 20 indicadores, desde el comienzo del edificio, la ubicación, todos ellos, si al final la conclusión no está lista para la operación, está claro qué puntos no están listos o no cumplen, y se les da información si no están listos para la operación», dijo.

Dijo que el jefe de SPPG no podía llevar a su propia gente a trabajar en la cocina que dirigió porque todos los procesos de reclutamiento fueron llevados a cabo centralmente por BGN al priorizar a los trabajadores locales que fueron incluidos en Desil 1 y 2 o pobres a pobres extremos.

«Entonces, cuando el jefe de SPPG vino a llevar a su gente a trabajar allí, no pudo, porque 47 personas ya existían, y era un residente local. El gobierno preguntó con precisión que los que trabajaban en el SPPG eran el 30 por ciento que se clasificaron como extrema pobreza, Desil 1 y Desil 2», dijo Sony Sanjaya. (Hormiga)