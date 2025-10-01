BGN revela el culpable de la intoxicación por MBG en Banggai porque el proveedor de pescado es reemplazado

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana reveló la causa del caso envenenamiento Alimentación de nutrientes gratis (Mbg) En las islas Banggai Regency, Central Sulawesi.

Dijo que el incidente ocurrió después de la cocina MBG o la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) Cambiar proveedores o proveedores pez Skipjack.

«El mayor relacionado con el incidente en la Región 3 es en Banggai, que es de aproximadamente 330 personas. La causa se debe a los proveedores reemplazados», dijo Dadan durante una reunión con la Comisión IX de la Cámara de Representantes en el Edificio del Parlamento, Central Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Jefe de BGN Dadan Hindayana revisó a los estudiantes de envenenamiento de MBG en West Bandung

Según él, en ese momento el menú MBG que se realizaría era pescado Skipjack. Cuando SPPG cambia a los proveedores locales para suministrar pescado de omisión, resulta que la calidad del pescado ha disminuido.

El Dadan dijo que SPPG recurrió a los proveedores locales porque era para capacitar a los recursos regionales y a los pescadores.

«Por lo tanto, el menú servido es Skipjack Fish. El antiguo proveedor se utiliza para suministrar a los pescados de omisión con buena calidad. Luego, debido a que quieren acomodar el potencial de los recursos locales, los pescadores locales, el proveedor se reemplaza con proveedores locales», dijo.

Como resultado, dijo Dadan, el pescado Skipjack hizo que muchos estudiantes experimentaran envenenamiento.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«Parece que en calidad, el proveedor de materias primas no ha podido igualar al antiguo proveedor, por lo que existe una interferencia alérgica con los beneficiarios que llegaron a 338 personas», dijo.

Tvonews.com/syifa aulia