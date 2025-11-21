BGN prepara un plan para alquilar un lugar para convertirlo en una cocina MBG

Jacarta – Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S Deyang mencionó el desarrollo cocina y alquilado a BGN es una solución al problema de la falta de unidades de servicio de cumplimiento nutricional (SPPG) en el área de Yakarta.

Nanik dijo que el número de SPPG en el área de Yakarta es bastante pequeño en comparación con áreas fuera de Java. Según él, esto se debe al problema de los altos precios de la tierra.

«Lo trataremos como en áreas 3T o áreas remotas, donde luego alguien construirá una cocina y la alquilará directamente a BGN», dijo Nanik cuando se reunió después de mantener una reunión limitada (ratas) con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial de Yakarta, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

El ambiente en la cocina de MBG en Brebes mientras se prepara para su distribución en las escuelas

Transmitió la posibilidad de que el gobierno busque inversores para ser contratados por BGN.

El gobierno seguirá trabajando en las cocinas MBG Todavía existe un mecanismo para que los niños en Indonesia puedan recibir nutrición gratuita.

«Así que tal vez haya inversores que lo construyan y luego lo alquilen a BGN. Pero la cuestión es que no hay un solo niño que no pueda recibir MBG, verdad. Así que definitivamente encontraremos la manera de que exista y siga existiendo esa cocina», explicó.

El Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) señaló realización presupuesto para el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) alcanzó los 41,3 billones de IDR al 18 de noviembre de 2025, o el 58,2 por ciento del límite presupuestario total fijado en 71 billones de IDR.

Este programa ha llegado a 41,9 millones de beneficiarios, con 15.369 Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en toda Indonesia.

«Para la realización del presupuesto, se ha realizado un presupuesto de 41,3 billones de IDR, lo que significa alrededor del 58 por ciento de la asignación presupuestaria de 71 billones de IDR», dijo el viceministro de Finanzas (Wamenkeu) Suahasil Nazara en la conferencia de prensa para la edición de noviembre de 2025 del Presupuesto Nacional, en Yakarta, el jueves.

Suahazil dijo que todavía quedan 30 billones de rupias que podrían asignarse al programa MBG en noviembre y diciembre de 2025.

Según la distribución regional, la isla de Java fue la mayor beneficiaria con 25,68 millones de personas, seguida de Sumatra con 8,6 millones de personas, Sulawesi con 2,74 millones de personas, Bali-Nusa Tenggara con 2,15 millones de personas, Kalimantan con 1,70 millones de personas y Maluku-Papua con 0,69 millones de personas.