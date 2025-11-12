BGN prepara programa MBG para la tribu Baduy y utiliza alimentos locales

Jacarta – Mucho Nutrición Nacional (BGN) asegurar el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) llegará a todo el pueblo indonesio, incluidas las personas que viven en zonas remotas, como las tribus baduy en Bantén.

Dijo que el gobierno construiría una Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición en Áreas Remotas (SPPGT).

«Básicamente, para todos los ciudadanos indonesios que son difíciles de alcanzar en otras áreas durante más de 30 minutos, estableceremos un Servicio de Cumplimiento de Nutrición en Área Remota. Hay escolares, no hay niños en edad escolar, siempre que haya mujeres embarazadas, madres con niños pequeños, estableceremos una Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición en Área Remota», dijo Dadan después de una reunión con la Comisión IX de la Cámara de Representantes de RI, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

Dadan explicó que su partido proporcionaría un menú de comida elaborado con materias primas. alimento Comida local, no instantánea ni menús uniformes de fuera de la región.

«El principio básico del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas es utilizar el potencial de los recursos locales y las preferencias de la población local», explicó.

Para garantizar que se cumpla el contenido nutricional, cada unidad de servicio estará equipada con expertos en nutrición. Sin embargo, Dadan admite que actualmente la profesión de nutricionista empieza a escasear.

«Antes a los nutricionistas les resultaba bastante difícil encontrar trabajo, pero ahora se ha convertido en una profesión poco común», afirma.

Añadió que la Comisión IX de la RPD RI había sugerido que BGN encontrara una solución a la escasez de expertos en nutrición, incluso abriendo oportunidades para otras profesiones relacionadas, como la salud pública y la tecnología alimentaria.

«Anteriormente, la Comisión IX dio sugerencias a la Agencia Nacional de Nutrición para encontrar una solución a esta escasez, y tal vez avancemos hacia otras profesiones u otras ciencias que todavía están relacionadas, por ejemplo la salud pública y también la tecnología de los alimentos o el procesamiento de alimentos», añadió.

Anteriormente, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) de Lebak Regency planeaba distribuir comidas nutritivas (MBG) gratuitas a la comunidad indígena Baduy. Esto se hizo por mandato del presidente Prabowo Subianto.



Programa Gratuito de Alimentos Nutritivos (MBG).

«Acabamos de discutir esto porque nuestra base de consideración es por qué Baduy debería recibir MBG debido al mandato del propio Presidente que quiere que los niños reciban MBG», dijo el coordinador de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Banten, Asep Royani, el martes 11 de noviembre de 2025.