BGN Prabowo informa que es difícil encontrar materias primas de MBG, especialmente para la leche

Jacarta – Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Nanik S Deyang informó al presidente Prabowo Subianto sobre la disposición materia prima para el programa de Comidas Nutritivas Gratis (MBG). Él, junto con el Ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, y el Ministro de ATR/BPN, Nusron Wahid, celebraron una reunión limitada con Prabowo en el Palacio de Estado el jueves 20 de noviembre de 2025.

«En cuanto al suministro de materias primas para el programa MBG. Las hay, por eso está el señor Ministro de Agricultura, luego también para la tierra, señor Nusron, sí. Este programa MBG requiere muchas materias primas, sí», dijo Nanik a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial en Yakarta.

Nanik destacó que su partido tiene dificultades para encontrar materias primas para MBG, especialmente para leche. Dijo que el Presidente Prabowo le había ordenado construir una granja vaca para cubrir las necesidades de leche.

Dijo que el gobierno tiene como objetivo una producción de leche de vaca de 3 millones de litros por día.

«Por ejemplo, con la leche, comenzamos, como se llama, teniendo dificultades para encontrar leche, sí. Pronto se convertirá en una granja ganadera. Más adelante podrá satisfacer las necesidades de MBG y también de la población de Indonesia. Producirá aproximadamente 3 millones de litros por día, sí, eso es del lado de la leche», dijo Nanik.

Además de las materias primas para la leche, Nanik explicó que el gobierno está abierto a otras opciones para producir leche. frijol de soja. Luego, se dice que el ministro Nusron abrirá terrenos para materias primas vegetales.

«Por otro lado, además de la leche de vaca, también se producirá leche de soja. Luego, para las hortalizas, también se abrirá, el señor Nusron abrirá nuevas tierras para las hortalizas. Pero lo más importante es, en general, la independencia alimentaria», dijo.

«Así que hasta ahora, por ejemplo, se ha importado soja, las importaciones han sido muy grandes, pero luego no se importarán. Sí, incluso la leche, ahora mismo no lo olviden, MBG necesita mucho tofu y tempeh», continuó.

Explicó que en un SPPG se pueden consumir de 200 a 300 kilogramos de tofu y tempeh.

«Este también es el caso, si no plantamos nuestra propia soja, tal vez también habrá escasez, así es. Bueno, sólo estamos al 50 por ciento de MBG, así es», dijo.