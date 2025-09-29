BGN niega cerrar la cantina escolar porque hay MBG

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) afirmó que no había cierre comercio escuela Porque el programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg), pero se colaborará con la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) para cumplir con todos los derechos de los estudiantes a la nutrición.

«No hay prohibición ni obligado a cerrar», dijo el lunes el subdirector de BGN Nanik S. Deyang cuando se confirma por mensaje de texto en Yakarta.

Continuó que había varios ejemplos de colaboración. entre Cantina y unidad de cumplimiento de servicios de nutrición (SPPG) para conocer a la nutrición estudiantil, uno de los cuales se encuentra en Bogor, West Java.

Vicematible de BGN, Nanik S deyang Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«En Bogor, consta de varios comedores», dijo el subdirector de BGN Nanik S Deyang.

Un ejemplo de un proyecto piloto desde enero de 2025, dijo, por ejemplo, en la cantina de la Escuela BoSowa Bina Insani Bogor, se considera que tiene instalaciones adecuadas y tiene servicios de envío fáciles para los estudiantes.

Nanik también agregó que BGN abrió la oportunidad para que la cantina escolar presente un punto para que pudiera colaborar con SPPG para servir al programa MBG.

«La cantina o cualquiera puede presentar un punto», dijo.

Se sabe que SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Central Java, expresó objeciones a recibir el programa MBG porque la escuela ha estado ejecutando un programa de cocina saludable durante los últimos 10 años.

La escuela primaria había recibido una presentación de uno de los SPPG en la ciudad de Solo para dirigir el programa MBG, pero la escuela sintió que el programa de cocina saludable que se ejecutó durante 10 años había podido satisfacer las necesidades nutricionales de los estudiantes.

El solo del gobierno de la ciudad (PEMKOT) en realidad dijo que haría que el programa de cocina saludable en la escuela primaria sea una buena práctica para otras escuelas para administrar el programa MBG.

Anteriormente, el Ministro Coordinador (Menko) para el campo de alimentos, Zulkifli Hasan, requería que todo SPPG tuviera un certificado higiénico y de saneamiento sin valor (SLHS) para evitar la recurrencia de la incidencia de envenenamiento de MBG.

«Debe o ser obligatorio. Cada SPPG debe tener SLHS. Debe», dijo Zulhas, el apodo de Zulkifli Hasan, en una conferencia de prensa para el incidente extraordinario (KLB) en el Programa de Prioridad de Alimentos Nutricionales gratuitos (MBG) en el Ministerio de la Oficina de Salud, Jakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

Zulhas dijo que SLHS es de hecho una condición para SPPG. Pero después del incidente de envenenamiento de MBG rampante, el gobierno decidió exigir a SPPG que se encargara de la certificación.

«Se romperá. Si no, este (envenenamiento) sucederá una y otra vez», dijo Zulhas. (Hormiga)