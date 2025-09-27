BGN le pide a los directores y maestros que revisen los alimentos MBG antes del consumo de los estudiantes

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik Deyang preguntó gurú Y director de escuela Involucrado como la primera línea para verificar la calidad de los alimentos antes del consumo de los estudiantes.

Leer también: BGN Search 60 Chefs certificados para Kitchen MBG



Nanik en una conferencia de prensa en la oficina de BGN, Yakarta, dijo que la solicitud fue un paso de prevención temprana para garantizar la seguridad de alimentos nutritivos libres (Mbg) La página de Pascains envenenamiento Eso ocurre en varias áreas.

«Pienso más en el futuro cómo también invitamos a los maestros a estar en la escuela, entendiendo las cosas que son advertencia temprana Y también esperamos que haya responsabilidades del director, así como el jefe de SPPG, debe intentarlo primero antes de que se distribuya, coma primero «, dijo.

Leer también: Hay aportes y críticas sobre MBG, las personas pueden informar aquí.





Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S. Deyang Foto : Entre fotos/Galih Pradipta

Según Nanik, el examen directo de la escuela se convirtió en parte de los procedimientos operativos estándar (SOP) que en realidad ya existían, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo de manera consistente.

Leer también: BGN abre la oportunidad para los delincuentes de los propietarios de la cocina MBG y SPPG que tienen problemas



«Se cree que el movimiento puede romper el peligro potencial de la comida que sale de la cocina de producción a manos de los niños», dijo.

Agregó que BGN capacitaría a maestros y directores de la escuela para poder reconocer los signos iniciales de alimentos que no eran adecuados para el consumo.

«Si se entrenan, en realidad podemos ver, ¿cuáles son los síntomas de los alimentos? Parece inusual por la frescura, por el color, especialmente si se besan, sí con el aroma, el aroma rancio, bueno, significa que no es necesario intentarlo por el director», dijo.

Además de la supervisión en las escuelas, BGN también planea fortalecer el sistema de monitoreo en el nivel de cocina MBG asignando a un oficial de supervisión que involucre elementos de la escuela, la comunidad y los gobiernos locales.

Dijo que se celebrarán reuniones de rutina para evaluar la implementación del programa y evitar negligencia recurrente.

Nanik agregó, la supervisión en capas está en línea con el compromiso del gobierno de traer alimentos saludables y seguros para los niños. (Hormiga)