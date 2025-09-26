BGN informó que hubo 70 casos de envenenamiento por MBG, 5,914 receptores afectados

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) informaron 70 casos envenenamiento Durante enero a septiembre de 2025, y de docenas de casos había 5,914 receptores de alimentos nutritivos gratis (Mbg) afectado.

El vicepresidente de BGN, Nanik S. Deyang, durante una conferencia de prensa en la oficina de BGN, Yakarta, dijo el viernes, dijo que BNN era totalmente responsable y prometió mejorar para que no ocurrieran incidentes similares en el futuro.

De los 70 casos, nueve casos con 1.307 víctimas se encontraron en la Región I de Sumatra, incluso en Lebong Regency, Bengkulu y Bandar Lampung City, Lampung. Luego, en la Región II de la Isla Java, hubo 41 casos con 3.610 receptores de MBG afectados, y en la Región III en Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali y Nusa Tenggara hubo 20 casos con 997 receptores de MBG afectados.

Vicematible de BGN, Nanik S deyang Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

De los 70 casos de envenenamiento, las principales causas hay varios tipos de bacterias encontradas, a saber, E. coli en agua, arroz, tofu y pollo. Luego, Staphylococcus aureus en tempeh y albóndigas, salmonella en pollo, huevos y verduras, Bacillus cereus en el menú de fideos y coliformes, Pb, Klebsiella, proteus de agua contaminada.

«Admitimos que estamos equivocados sobre lo que sucedió. Incidente de comida.

Nanik también se disculpó por el incidente de envenenamiento experimentado por los niños receptores de MBG.

«Desde mi corazón más profundo, me disculpo en nombre de BGN, en nombre de todos los sppg en toda Indonesia. Pido disculpas», dijo Nanik.

En la misma ocasión, Nanik afirmó que BGN se esforzó por limpiar, incluso no tolerar la más mínima violación de la sopa.

«Francamente, continuamos hasta maratón (trabajo, rojo) cualquier cosa que tengamos que arreglar», continuó Nanik S. Deyang.

Hasta ahora, se ha llevado a cabo una investigación de la cocina, incluida la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG). Como resultado, se encontraron 45 cocinas para no llevar a cabo procedimientos operativos estándar (SOP), y 40 de ellas habían sido cerradas por un límite de tiempo no especificado.

«Declaramos que 40 cocinas están cerradas por un límite de tiempo no especificado hasta que se completen todas las investigaciones, tanto investigaciones como mejoras e instalaciones», dijo Nanik S. Deyang. (Hormiga)