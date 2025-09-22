BGN ha hecho mil millones de porciones de MBG, 4,711 personas experimentan trastornos digestivos

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Describa los resultados del mapeo en tres regiones en toda Indonesia y encontró hasta 4.700 porciones Comer nutritivo gratis (Mbg) ha causado problemas de salud en los estudiantes.

«Hasta el día de hoy, BGN ha ganado mil millones de porciones de alimentos, pero hay 4.700 que causan problemas de salud con los niños, y nos arrepentimos. Continuamos ajustando el mecanismo», dijo el jefe de BGN. Dadan hindayana en una conferencia de prensa en Yakarta el lunes.

Se sospecha que los estudiantes vocacionales en Bandung envenenan MBG

Dadan enfatizó que cada Unidad de Servicios de Rehinal Nutrition (SPPG) puede comenzar con una pequeña cantidad para suprimir los casos de intoxicación o problemas de salud en los niños en la escuela.

«Pedimos que SPPG comience con una pequeña cantidad, por lo que si tienen una lista de 3.500 personas incluidas en 20 escuelas, entonces el primer día se aconseja que sirvan a dos escuelas primero, después de poder servir, aumentar gradualmente», explicó.

Dadan también declaró que la mayoría de los eventos de problemas de salud surgieron debido a la aparición de un nuevo SPPG y el nuevo SPPG promedio de hecho necesitaba habituación.

«Por lo tanto, cada SPPG necesita mitigar temprano y realizamos una investigación separada relacionada con la incidencia de trastornos digestivos en los estudiantes», dijo.

Los siguientes son los resultados del mapeo y las causas de los casos de problemas de salud basados ​​en el área presentada por el jefe de BGN:

1. Región 1, Isla Sumatra, hay siete casos con 1.281 personas que experimentan problemas de salud;

2. Región 2, Isla Java, hay 27 casos que causan que 2,606 personas experimenten problemas de salud;

3. Región 3, incluyendo Kalimantan, Bali, Sulawesi, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, a Papua, hay 11 casos que hacen que 824 personas experimenten problemas de salud.

Dadan le recordó a todos los SPPG que realmente prestara atención a la gestión de los materiales cuando iba a reemplazar al proveedor, luego del último caso en las islas Banggai, South Sulawesi, que causó que 329 personas experimentaran problemas de salud debido al procesamiento incorrecto de Skipjack Fish.

«Luego recordamos que con el incidente en Banggai, de modo que los socios si desea reemplazar a los proveedores deben hacerse gradualmente, porque especialmente para los omitidos si no limpia bien, este omisión es muy vulnerable a las alergias, y algunos incluso pueden ser mortales, por lo que debe ser muy cuidadoso», dijo Dadan Hindayana. (Hormiga)