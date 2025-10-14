BGN devuelve el presupuesto de MBG Rp. 70 T porque no podrá absorberlo este año

Jacarta – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana dijo que su partido lo devolvió presupuesto Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) por valor de 70 billones de IDR. La razón es que BGN no puede absorber el presupuesto en 2025.

Dadan explicó que BGN recibió una asignación presupuestaria de MBG de 71 billones de IDR en 2025. Aparte de eso, BGN también recibió fondos de reserva de 100 billones de IDR.

«Este año, BGN recibió una asignación presupuestaria de 71 billones de IDR, más fondos de reserva de 100 billones de IDR. De este total, 99 billones de IDR fueron absorbidos con éxito, mientras que 70 billones de IDR fueron devueltos al Presidente de la República de Indonesia porque tal vez no sean absorbidos este año», dijo Dadan en su declaración escrita, el martes 14 de octubre de 2025.

Programa Gratuito de Alimentos Nutritivos (MBG).

Sin embargo, Dadan explicó que el gobierno está preparando una gran cantidad de apoyo presupuestario para garantizar que el programa MBG pueda llegar a todos los beneficiarios.

Dadan reveló además que para el próximo año, el apoyo del gobierno aumentará significativamente.

BGN recibirá 268 billones de IDR, lo que convertirá a BGN en la institución con el mayor presupuesto del gabinete. Aparte de eso, el gobierno también ha preparado fondos de reserva por valor de 67 billones de IDR, elevando el apoyo total en el presupuesto estatal a 335 billones de IDR para apoyar la implementación del Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas de 2026.

«Con un total de 82,9 millones de beneficiarios, cada día distribuiremos fondos de alrededor de 1,2 billones de rupias. Para otros ministerios, esa cifra puede equivaler al presupuesto de todo un año, pero para nosotros, en la Agencia Nacional de Nutrición, son las necesidades de un día», dijo Dadan.

Por otro lado, Dadan asegura que el personal que implementa el programa MBG son recursos humanos capacitados, todos ellos graduados universitarios.

Añadió que los empleados de BGN eran becarios de movilización juvenil de Indonesia (SPPI) que ahora dirigen la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en toda Indonesia. De acuerdo con las instrucciones del Presidente Prabowo Subianto, cada SPPG debe estar dirigido por un SPPI como Jefe del SPPG (KSPPG).

«SPPI es idéntico a SPPG, no hay una sola Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) que no esté dirigida por SPPI como jefe de SPPG», dijo.

El gobierno señala que para construir 30.000 unidades SPPG se necesitan alrededor de 60 billones de rupias. Sin embargo, aunque hay fondos disponibles, el proceso de desarrollo a través del mecanismo de licitación gubernamental a menudo enfrenta obstáculos.