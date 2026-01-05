BGN destaca que el programa MBG seguirá funcionando como de costumbre en 2026

Jacarta – Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik Sudaryati Deyang llamó al Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) en 2026 procederá como de costumbre, pero aún con varios preparativos importantes para que la distribución se realice de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP).

Lea también: Polri inaugura 436 SPPG simultáneamente en toda Indonesia



«No hay instrucciones especiales, si Dios quiere, esto continuará como siempre», dijo cuando fue contactado a través de un mensaje corto en Yakarta, según informó EntreLunes 5 de enero de 2026.



La Policía Nacional entregó el libro de menú MBG Rasa Bhayangkara Nusantara a la delegación francesa

Lea también: El programa MBG 2026 comienza simultáneamente el 8 de enero



Nanik afirmó que hasta el momento no ha habido cambios en el calendario del MBG de 2026 en la escuela, sigue según el calendario determinado, simultáneamente el 8 de enero de 2026.

«No ha habido cambios, todo sigue según lo previsto», afirmó.

Lea también: BGN: MBG durante las vacaciones escolares tiene prioridad para mujeres embarazadas y niños pequeños



Anteriormente, BGN señaló que había construido 19.188 unidades de servicios de cumplimiento de nutrición (SPPG) durante 2025 para apoyar el Programa MBG.

En las etapas iniciales de implementación, BGN solo comenzó con 190 SPPG para construir la base del servicio. Este logro es el punto de partida para implementar MBG en 2026.

A partir del 8 de enero de 2026, BGN volverá a ejecutar el Programa MBG simultáneamente y prestará servicios a alrededor de 55,1 millones de beneficiarios en varias regiones de Indonesia.

«Estamos utilizando el año 2025 para construir una base sólida. De 190 SPPG a principios de año a 19.188 SPPG a finales de año, esto demuestra un trabajo masivo y mensurable en la preparación de los servicios de MBG», dijo el jefe de BGN Dadan Hindayana.

También se ha demostrado que el programa MBG en zonas afectadas por desastres como Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, que se desvió para satisfacer las necesidades alimentarias de los refugiados, sigue moviendo los engranajes de la economía de la comunidad.