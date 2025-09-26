BGN debe cada cocina MBG tiene 2 chefs certificados

Yakarta, Viva – Director adjunto de la agencia Nutrición Nacional (BGN) Nanik S. Deyang dijo que todas las unidades de servicio nutricional (SPPG) o cocina Mbg Debe tener dos chefs certificados. Esto fue determinado por los muchos efectos envenenamiento Misa en la escuela después de consumir el menú MBG.

Leer también: BGN informó que hubo 70 casos de envenenamiento por MBG, 5,914 receptores afectados



«También hacemos más reglas que las disposiciones de todas las cocinas SPPG deben estar dirigidas por chefs certificados», dijo Nanik en la oficina de BGN, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Explicó que cada sppg debe tener dos chefs. Un chef proviene de BGN y otro de Partner.

Leer también: Llegando al Distrito Electoral, Rajiv Nasdem visitó a las víctimas del envenenamiento de MBG en el Cipongkor KLB Post





UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«Un líder de chef será un representante de BGN, pero el compañero también debe preparar a un chef como compañero para la cocina», dijo.

Leer también: BGN sobre la causa del caso de envenenamiento de MBG: SOP se abre, si no necesita ser ruidoso más tarde.



Además, BGN también detuvo el uso de productos procesados fábrica. Nanik dijo que la comida utilizada como menú MBG tomaría de productos fabricados por residentes locales.

«Llevaremos a cabo las instrucciones del presidente de que esta cocina MBG es revivir la economía local, no enriquecer el conglomerado del propietario de la fábrica de pan», dijo Nanik.

«Usaremos productos locales. El pan hecho por las madres de los estudiantes que damos comida. Por lo tanto, el pan será hecho por su madre y el pan será comido por sus hijos», continuó.

Excepto, dijo Nanik, si en el área no puede producir solo, BGN continuará usando productos de la fábrica.

«No toleraremos. A menos que haya leche donde en la cocina no hay granja lechera, entonces nos vemos obligados a usar temporalmente la leche empaquetada. Pero para otros productos no toleraremos», dijo.