BGN cierra 106 cocinas MBG debido a un envenenamiento masivo

Jacarta – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) cerrar la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) o la unidad de cocina de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) que no cumple con las normas operativas.

BGN dio pasos firmes tras un incidente extraordinario (KLB) envenenamiento masa experimentada por estudiantes y profesores hace algún tiempo después de comer MBG.

«Actualmente hay 106 cuyas operaciones se han detenido, sólo hemos liberado a 12», dijo el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana, a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Por otro lado, Dadan destacó que su partido ha colaborado con el Ministerio de Salud (Kemenkes) de Indonesia en la actualización de los datos de intoxicación por MBG. Estos datos, dijo Dadan, se pueden controlar directamente a través del sitio web oficial de BGN.

El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

Dadan también reveló un cambio en los beneficiarios objetivo del programa MBG. Se prevé alcanzar un total de 82,9 millones de beneficiarios para febrero de 2026. Anteriormente, el objetivo era alcanzar esta cifra para finales de año.

Dadan agregó que el cambio en los destinatarios de MBG objetivo se debió a una serie de obstáculos que obstaculizaron el proceso de distribución y verificación de destinatarios. Sin embargo, Dadan está trabajando para alcanzar los 82,9 millones de beneficiarios de MBG para finales de 2025.

«Lo estamos intentando. Sí, a más tardar en febrero. Pero estamos seguros de que aún podremos alcanzarlos, dependiendo de la intensidad. perturbación eso sucedió. «Porque ahora no sólo en tierra, también nos molestan en el aire», explicó Dadan.

«Hay cosas con las que tenemos que lidiar, emergencias y demás, incluido el aire. Cuando nuestro sistema se ve perturbado, la verificación se ve automáticamente perturbada. Así que a veces hay perturbaciones como ésta que seguimos superando», añadió.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto dijo que su programa insignia, Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), había llegado a 36,7 millones de beneficiarios. Explicó que el gobierno ha proporcionado 1.400 millones de porciones de alimentos que se han distribuido a los beneficiarios desde el 6 de enero de 2025.

Prabowo lo transmitió en su discurso en la sesión plenaria del gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

«Hoy se han cocinado y distribuido 1.410.000.000 de porciones desde el 6 de enero de 2025. Hoy hay 36.700.000 escolares, mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños que han recibido esta comida nutritiva gratuita», dijo Prabowo.