BGN Búsqueda de 60 mil chefs certificados para MBG Kitchen, DPR: Derechos humanos difíciles

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Irma Suryani Chaniago, evaluó el plan Agencia Nacional de Nutrición (Bgn) que aplicará el nuevo procedimiento operativo estándar (SOP) requeriendo cada uno ángulo o cocinero en la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) Tener un certificado será difícil de aplicar.

«Muchas, una serie de decenas de cientos, decenas de miles de SPPG, también tendremos dificultades para buscar chefs», dijo Irma Chaniago en el Complejo del Parlamento de Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Irma enfatizó que lo más importante era que los recursos humanos que trabajaban en SPPG eran personas que entienden el negocio abastecimientoo chef que ha trabajado en catering.

«Pero el catering es grande, sí, no un pequeño catering, porque también será peligroso. Creo que luego está certificado, luego está legalizado. Y él tiene experiencia laboral, también se verá. Si para los chefs creo que es bastante difícil», dijo.

Según él, el reclutamiento de decenas de miles de chefs para trabajar en SPPG no es imposible, pero debe ser realista con las limitaciones de los recursos humanos en ese campo, por lo que es difícil aplicar en su totalidad.

«Entonces la solución son amigos o recursos humanos que han trabajado en grandes catering y se convierten en chefs allí, puede ser certificado», dijo

Se necesitan 60 mil chefs certificados

Anteriormente, el subdirector de BGN Nanik S Deyang dijo que BGN implementaría un nuevo SOP que requiere que cada chef en la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) tenga un certificado de una institución oficial para reducir el caso de intoxicación alimentaria nutricional gratuita (Mbg) que luego le sucedió a miles de estudiantes.

«Se anunció ayer por la tarde, todos los chefs en la cocina deben estar certificados. Además, hay una nueva política, a saber, la Fundación debe proporcionar un chef compañero», dijo el jueves jefe adjunto de BGN, Nanik S. Deyang en Cibubur, West Java, el jueves.

Nanik enfatizó que esto se hizo para que la supervisión no fuera solo de BGN, sino que involucraba a la Fundación Mitra para ser responsable si hubiera incidentes no deseados o eventos extraordinarios (KLB).

«Debido a que la fundación ha recibido los beneficios de nuestra tierra de construcción, debe asumir la responsabilidad proporcionando un chef, ¿por qué? Para que este control no sea solo de BGN, sino que también hay control de la pareja», explicó.

Dijo que hasta ahora SPPG violó una gran cantidad de SOP relacionados con las técnicas de cocción, de modo que si hay una política de chef certificada por obligación, ciertamente ayudará a controlar para que los alimentos se cocinen de acuerdo con el SOP establecido por BGN.

En relación con esto, BGN abrirá el reclutamiento de decenas de miles de chefs certificados para fortalecer la calidad de los productos alimenticios producidos en la cocina del programa MBG en toda Indonesia.

«Esta es una oportunidad de trabajo, hay 30 mil cocinas que necesitan chefs. Si cada cocina tiene dos chefs, entonces se necesitan 60 mil chefs», dijo.

La existencia de chefs profesionales es la clave para mantener la calidad de higiene y alimentos, desde la selección de materias primas hasta técnicas de cocción a gran escala. Porque todo este tiempo, dijo Nanik, la mayoría de las cocinas de MBG son administradas por el personal local con antecedentes de catering en el hogar.