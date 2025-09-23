BGN bajó químico y experto en salud manejo de casos de envenenamiento de MBG

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) establece su compromiso de mantener la calidad y la seguridad del programa Comer nutritivo gratis (Mbg), formando un equipo investigación que consiste en químicos, farmacéuticos, para expertos en salud para acelerar el manejo de casos envenenamiento Como resultado de la alimentación nutritiva libre (MBG).

El equipo, que luego fue dirigido por el vicepresidente de BGN Nanik S. Deyang, se formó como la segunda opción (segunda opinión) cuando hubo un incidente de seguridad alimentaria mientras esperaba los resultados de BPOM. Por lo tanto, BGN puede identificar más rápidamente las causas de los incidentes de seguridad alimentaria.

Teniendo en cuenta que para los casos de envenenamiento, BGN no puede proporcionar inmediatamente la justificación porque tienen que esperar los resultados de las investigaciones de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) que lleva bastante tiempo.

«Así que formamos este equipo de investigación como una segunda opinión. Antes de que salieran los resultados de BPOM, pudimos adivinar cuál era la causa de estos niños, es cierto debido a la envenenamiento, las alergias u otras cosas», dijo Nanik en una conferencia de prensa, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Nanik explicó, para grandes ciudades como Yakarta, por ejemplo, los resultados de las investigaciones de BPOM generalmente necesitan cuatro días a una semana, mientras que en las regiones, a menudo el equipo debe ir a otras regiones para examinar las causas de la intoxicación.

«Lleva aproximadamente 14 días ser el más rápido, mientras que durante ese tiempo, por supuesto, la información confusa. Bueno, formaremos un equipo de investigación compuesto por químicos, farmacia y también amigos que tienen una profesión en el sector de la salud, por lo que esto es acelerar los hallazgos de aproximadamente mientras esperan los resultados de BPOM», explicó.

Afirmó que se tomó el movimiento para que el gobierno y las partes relacionadas pudieran tomar mejoras inmediatamente, tanto las mejoras para la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) como el tratamiento del paciente si requiere un tratamiento adicional.

«Dios desee, el equipo de investigación esta semana se realizará y pronto se convertirá en, por lo que trabajaremos a partir de ver cómo es el proceso de cocción, cómo es la materia prima», dijo.

Además, Nanik también instruyó a SPPG que almacenara muestras de alimentos en el congelador durante dos días. Esto se hace como un paso anticipatorio en caso de envenenamiento, para que la muestra pueda probarse en el laboratorio.

«Todos los días hay una muestra de alimentos antes de dividirse, además de dividirse en los niños todos los días hay muestras que se almacenan durante dos días en el refrigerador, si ocurre un incidente, verificaremos la muestra en el laboratorio», dijo Nanik

La formación del equipo también es un compromiso de BGN para mostrar seriedad al tratar con casos de envenenamiento, así como una evaluación integral para que las personas obtengan respuestas de inmediato a varios incidentes que ocurren.

«En realidad, se sospecha que algunos casos están envenenados porque hay muchos factores, ya sea por alimentos, el proceso o tal vez cada niño también está en una posición que no se siente bien y otros, esto es lo que debemos explorar para no convertirnos en un problema salvaje», dijo Nanik.

Riesgo de MBG

Mientras tanto, el jefe de BGN Dadan Hindayana dijo que había dos riesgos muy grandes en la implementación del programa MBG, en primer lugar, a saber, el abuso del presupuesto, los segundos trastornos digestivos para los beneficiarios.

El segundo riesgo, según él, es el más crucial y necesita atención.

«Si me preguntaron qué miedo tenía más miedo, tenía más miedo de la segunda que la primera porque la primera, todos hicimos un sistema de tal manera, de modo que el mal uso del presupuesto fue muy pequeño, pero si el segundo fue de hecho mucho tiempo, comenzando desde la cadena de suministro, la preparación del compañero, entonces el proceso, el tiempo de entrega, muchas cosas técnicas que ocurren», dijo Dadan.