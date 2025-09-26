BGN amenazas cubre la cocina mbg si no complete estos 3 certificados en 1 mes

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Continuar supervisando el curso del programa de alimentación nutritiva gratuita (Mbg) en el país. BGN cerrará la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) o cocina MBG que no se encuentra con SOP.

El vicepresidente de BGN, Nanik S Deyang explicó que su partido dio un límite de tiempo para un mes a SPPG para completar la certificación de dignidad y saneamiento (SLHS), certificado Halal y certificado de uso de agua que es adecuado para su uso.

«Si en un mes a los socios de toda Indonesia, si no se reúne, no tiene certificados SLHS, certificados halal y también certificados para la elegibilidad de agua que se puede consumir, cerraremos», dijo Nanik en una conferencia de prensa en Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.



West Bandung Regent, Ritchie Ismail revisó víctimas de envenenamiento de MBG

Nanik recordó a los socios que BGN podría detener unilateralmente. Dijo que los socios tuvieron un contrato por un año con BGN.

Nanik agregó que su grupo no jugaría con la salud de los niños indonesios.

«Su contrato es solo un año. En un año hay una cláusula en la que podemos detener unilateralmente. No jugaremos con la salud de los niños en Indonesia», dijo Nanik.

Por otro lado, Nanik reveló que el 80 por ciento de la implementación del programa MBG no estaba de acuerdo con el SOP establecido por BGN. Por lo tanto, recientemente ha habido muchos casos envenenamiento Mbg.

Porque, del 25 de enero al 25 de septiembre de 2025, hubo 5.914 beneficiarios afectados por el incidente de seguridad alimentaria de MBG. En septiembre, al menos 2.210 personas fueron víctimas de envenenamiento por MBG.

«El incidente trasero, el 80 por ciento se debe a que nuestro SOP no es obedecido, tanto por los socios como por nuestro propio equipo desde adentro. Por supuesto, si nuestro equipo está en SPPG, está el jefe de SPPG, hay un nutricionista y también hay un contador», dijo Nanik.

Nanik afirmó que BGN no quería que este envenenamiento ocurriera repetidamente. También prometió continuar mejorando.



UMKM Supply MBG obtiene acceso a BRI Financing

Nanik explicó que había 45 SPPG que no ejecutaban SOP y eran la causa de los incidentes de envenenamiento. De las cocinas de 45 mbg, 40 de ellas se cerraron hasta un límite de tiempo no especificado.

«Hoy notamos, hay 45 nuestras cocinas que aparentemente no ejecutaban SOP y fueron la causa de los incidentes de seguridad alimentaria. De las 45 cocinas, declaramos que 40 cocinas se cerraron para una fecha límite no especificada. Hasta que todas las investigaciones, tanto investigaciones como reparaciones e instalaciones se completaron», dijo.