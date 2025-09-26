BGN abre la oportunidad para los delincuentes de los propietarios de la cocina MBG y SPPG que tienen problemas

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S. Deyang abre oportunidades para criminalizar a cualquier persona, incluidos los gerentes y propietarios de cocinas de alimentos nutritivos libres (Mbg) Cuando se manejan en las cocinas, se encuentra sustancias peligrosas.

«Si hay elementos criminales, somos criminales. Quien sea, somos criminales. Por ejemplo, de la muestra (Food, ed.) Resulta que se encuentran toxinas que no tienen nada que ver con la comida, por ejemplo (por lo tanto, rojo). Sppg«, o aquellos involucrados en la cocina», dijo Nanik que respondía las preguntas de los periodistas cuando se reunió en la oficina de BNG, Yakarta, el viernes.

Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S. Deyang Foto : Entre fotos/Galih Pradipta

SPPG es una unidad de servicio de cumplimiento nutricional que administra MBG Kitchen.

Nanik mencionó una investigación de las cocinas MBG, especialmente aquellos que tienen problemas porque el alimento que producen es tóxico, aún está en curso. La Policía Nacional también bajó para ayudar a investigar el incidente de envenenamiento de MBG en varias áreas.

Nanik dijo que los resultados de la investigación interna de BGN al 26 de septiembre de 2025 mostraron que se encontraron 45 cocinas no siguiendo los procedimientos operativos estándar, y 40 de ellos fueron cerrados inmediatamente por BGN hasta un límite de tiempo no especificado. BGN volverá a abrir las cocinas cuando se complete la investigación exhaustiva, y la cocina realiza mejoras de acuerdo con las recomendaciones y los SOP de BGN.

Nanik, cuando se le preguntó sobre la oportunidad de sabotaje de varios incidentes de envenenamiento de MBG, dijo que esperaba que no hubiera sabotaje. Sin embargo, BGN también coopera con la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN) para investigar estas posibilidades. Como resultado, hay dos equipos, el primero que consiste en la Policía Nacional y el Bin, y el segundo equipo es un equipo independiente que consta de BGN, expertos, oficinas de salud, gobiernos locales y la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM).

BGN en una sesión de conferencia de prensa en Yakarta el viernes, anunció durante enero a septiembre de 2025, 70 incidentes de seguridad alimentaria, incluidos incidentes de envenenamiento, y 5,914 beneficiarios de MBG se vieron afectados.

De los 70 casos, nueve casos con 1.307 víctimas se encontraron en la Región I de Sumatra, incluso en Lebong Regency, Bengkulu y Bandar Lampung City, Lampung.

Luego, en la Región II de la Isla Java, hubo 41 casos con 3.610 receptores de MBG afectados, y en la Región III en Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali y Nusa Tenggara hubo 20 casos con 997 receptores de MBG afectados.

De los 70 casos de envenenamiento, las causas principales son el contenido de varios tipos de bacterias encontradas, a saber, e-coli en agua, arroz, tofu y pollo.

Luego, Staphylococcus aureus en tempeh y albóndigas, salmonella en pollo, huevos y verduras, Bacillus cereus en el menú de fideos y coliformes, Pb, Klebsiella, proteus de agua contaminada. (Hormiga)