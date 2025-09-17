BGCC 2025 SO PERTAMINA PATRA NIAGA PRESENTA CALIDAD ENERGÍA LIMPIA

Yakarta, Viva – PT Pertamina Patra Niaga confirmó su compromiso de presentar energía Cual limpio y calidad para la comunidad. Uno de ellos se realizó a través de la competencia de cocina Bright Gas Cooking (BGCC) 2025.

El director de marketing regional de Pertamina, Patra Niaga Eko Ricky Susanto, dijo que BGCC es una estrategia de energía de Pertamina Niaga presenta energía no solo en forma de producto. Pero también en el espíritu del trabajo comunitario.

«Los productos de gas brillante están presentes como la principal opción de energía doméstica segura y moderna, y apoyando el estilo de vida saludable del pueblo indonesio», dijo en un comunicado en Yakarta, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

La etapa BGCC 2025 continuó EKO, ha entrado en las semifinales que tuvieron lugar en Medan, North Sumatra, domingo (14/09). La competencia, que lleva el tema «Nusantara para el país», es un espacio para que la creatividad para la comunidad explore la riqueza culinaria indonesia al introducir el gas brillante como una energía doméstica más segura, práctica y ecológica.



El chef casero indonesio mostró dientes en la competencia de cocina de gas brillante 2023. Foto : De todos modos. Pertamina niaga

La ronda semifinal en Medan es una de las cuatro ciudades de la BGCC 2025, además de Surabaya, Makassar y Yakarta, antes de dirigirse a la Gran Final en Yakarta en octubre de 2025. Tantos como 30 participantes fueron seleccionados en Medan, la capacidad de procesar platos sanos, creativos y nutritivos de archipelago, con una evaluación de chefs y nutricionistas.

A partir de los resultados de juzgar, el primer ganador fue ganado por Moh Azwar (Medan) con las ofrendas de la langosta ácida de ácido Curry y Medan Cake, el segundo lugar fue ganado por Arie Sanyi (Pekanbaru) con una presentación de 3 sabores, y el tercer ganador fue Julaeha (Medan) a través de la creación de sesas de lobbas de Rembiga.

«Estoy muy feliz, puedo ganar el primer lugar y espero que BGCC continúe progresando, desarrollándose y mejor para el futuro», dijo Moh Azwar.

Eko agregó que no solo las competiciones de cocina, una serie de eventos también fueron animados por el espectáculo de educación de productos de gas brillante, el desafío interactivo feliz, al bazaar UMKM fomentado por Pertamina Sumbagut que presentaba los productos superiores de la comunidad local.

BGCC 2025 también está integrado con la aplicación Mypertamina, a partir del proceso de registro hasta la promoción exclusiva de gas brillante que los visitantes pueden disfrutar.

En el ámbito del evento, los visitantes pueden descargar la aplicación Mypertamina para obtener cupones que se pueden intercambiar por los productos UMKM de Pertamina, de modo que la experiencia digital de la comunidad tiene un impacto directamente en el soporte de productos locales.