BFI presenta una estrategia de financiación de tres años de $ 200 millones

El British Film Institute ha lanzado su plan de financiación para 2026-2029, con £ 150 millones ($ 204 millones) asignados de la Lotería Nacional.

La financiación representa un aumento del 10% en la cifra anterior y se destinará a apoyar la cultura y la industria de la pantalla del Reino Unido.

Los aspectos más destacados incluyen la creación de Bfi Registros de habilidades en todo el Reino Unido; el Fondo de Cinemas Open que atrae a nuevas audiencias a los cines independientes; Financiación de características galardonadas como «Santosh», «My Padre’s Shadow» y «Pillion», todas dirigidas por los ex alumnos de BFI Network; e investigación que proporciona análisis que incluye una hoja de ruta para ayudar a la industria a navegar por IA.

El plan de financiación guía cómo el BFI invertirá aproximadamente £ 50 millones ($ 68 millones) al año de fondos de «buena causa» de la lotería nacional, frente a las £ 136.3 millones ($ 185 millones) disponibles en los últimos tres años.

Según el BFI, el dinero se invertirá en las áreas siguientes:

– £ 33.5 millones para audiencias

– £ 13.3 millones para educación y patrimonio

– £ 61 millones para el cine y el desarrollo del talento

– £ 35.55 millones para habilidades y desarrollo de la fuerza laboral

– £ 1.4 millones para internacional

– £ 5.25 millones para Insight e Industry

«La estrategia de la lotería nacional de BFI y el plan de financiación actual se basan en el legado de la financiación de la lotería nacional que ha jugado un papel transformador en los sectores de pantalla del Reino Unido», dijo el presidente ejecutivo de BFI, Ben Roberts. «Este plan tiene como objetivo garantizar que los fondos de la lotería nacional de Good Cause de la Lotería durante tres años puedan tener el mayor impacto posible para el público del Reino Unido. Junto con el apoyo del gobierno a través de su ambicioso plan del sector de industrias creativas, puede ayudar a crear las condiciones adecuadas para ver que el sector pantalla prospere cultural y económicamente».

Roberts agregó: «Estamos comprometidos con fomentar cineastas y tomadores de riesgos creativos, desarrollar la fuerza laboral de clase mundial del Reino Unido, inspirar a los niños y jóvenes, y conectar al público con una cultura de pantalla más diversa, todo impulsado por la ambición de brindar beneficios al público del Reino Unido y brindar apoyo donde hay una ausencia de fondos comerciales suficientes».