Bezzecchi devuelve a Aprilia la victoria en el MotoGP portugués, Ducati empeora

VIVA – Marco Bezzecchi lucir increíble en Moto GP Portugal 2025 y traer aprilia Regresó con éxito a lo más alto del podio. Mientras tanto, ducati representado por Francesco Bagnaia, de hecho, cayó aún más después de no poder terminar nuevamente, prolongando la mala tendencia que sufre el campeón del mundo desde hace dos temporadas.

La carrera en el Circuito de Portimao fue un campo de pruebas para Aprilia después de sus altibajos en la serie anterior. Bezzecchi se mostró muy tranquilo desde el principio, manteniendo el ritmo sin forzarse al principio de la carrera, y mostró un perfecto manejo de los neumáticos para cerrar el fin de semana con una contundente victoria.

«Después de varios resultados decepcionantes, esta victoria se siente extraordinaria. Sólo traté de mantenerme concentrado y administrar los neumáticos para ser fuertes en la segunda mitad de la carrera», dijo Bezzecchi después de la carrera, citado por motorsport.com.

Esta victoria no sólo levantó la moral de Aprilia, sino que también reforzó la tercera posición de Bezzecchi en la clasificación, superando a Francesco Bagnaia, que sigue atrapado en una serie de malos resultados.

Ducati y Bagnaia están cada vez más bajo presión

Piloto de Ducati, Francesco Bagnaia

Para Francesco Bagnaia, el MotoGP portugués ha vuelto a convertirse en una pesadilla. Utilizando una motocicleta Ducati Desmosedici GP25, conocida por su potencia, el piloto oficial perdió confianza después de no poder controlar el agarre en las primeras vueltas.

Después de terminar octavo en la carrera de velocidad debido al rápido desgaste de los neumáticos traseros, Bagnaia nuevamente no pudo terminar la carrera principal. Se estrelló en la vuelta 11 porque perdió el control de la parte delantera de su moto al frenar.

Esta es la cuarta vez consecutiva que Bagnaia no logra terminar la carrera del domingo desde su victoria en Japón. Este mal resultado significa que su posición en la clasificación corre peligro de ser superada por el joven piloto de KTM, Pedro Acosta, que está a sólo cuatro puntos de la última serie en Valencia.

La carrera de velocidad se convierte en el mejor espectáculo

Aunque Bagnaia no logró brillar, la carrera de velocidad en Portugal realmente proporcionó una acción tensa. Alex Márquez y Pedro Acosta estuvieron involucrados en un reñido duelo hasta la línea de meta, con Márquez finalmente emergiendo como el ganador, sólo 0,120 segundos de ventaja.

Bezzecchi tampoco se quedó atrás en el tercer lugar con una diferencia de 0,6 segundos. Las acciones de los tres corredores hicieron que el formato sprint volviera a ser el espectáculo más interesante del calendario de MotoGP esta temporada.