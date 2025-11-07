Beyond the Villa’ renovado para la temporada 2

“isla del amor“Los fans pueden alegrarse: entrarán nuevos bombazos”Isla del amor: más allá de la villa.”

Peacock ha renovado “Love Island: Beyond the Villa” para una segunda temporada, que se estrenará a principios de 2026. La producción de la serie comenzará la semana del 10 de noviembre. La serie seguirá la vida de los concursantes de “Love Island” de la temporada 7 después de abandonar la competencia.

El elenco de “Love Island: Beyond the Villa” incluirá a Bryan Arenales, Gracyn Blackmore, Jeremiah Brown, Clarke Carraway, Amaya Espinal, Hannah Fields, Pepe García, Iris Kendall, TJ Palma, Andreina Santos, Chris Seeley, Belle-A Walker, Coco Watson y Taylor Williams, junto con otros isleños de la séptima temporada.

“Love Island: Beyond the Villa” seguirá a los antiguos isleños mientras navegan por su nueva fama, probando relaciones románticas fuera de la isla y resolviendo asuntos pendientes del verano.

La temporada 1 de “Love Island: Beyond the Villa” siguió a concursantes anteriores de la temporada 6, como Leah Kateb, Serena Page, JaNa Craig, Olivia Walker, Kaylor Martin, Miguel Harichi, Aaron Evans, Kendall Washington, Connor Newsum y Kenny Rodriguez. Los isleños anteriores de la temporada 6 hicieron apariciones especiales durante la primera temporada, que se estrenó en Peacock este verano. La primera temporada de “Love Island: Beyond the Villa” se clasificó como la temporada debut original sin guión de mayor alcance de Peacock en la plataforma.

“Love Island: Beyond the Villa” es una producción de ITV America en asociación con GroupM Motion Entertainment. David George, Adam Sher, Jordana Hochman, Sarah Howell, Brian Appel, Tom Ciaccio y Blake Garrett son productores ejecutivos, junto a Chet Fenster.