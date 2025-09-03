Beyond Fest para celebrar Guillermo del Toro con 12 películas retrospectivas

Beyond Fest celebrará la carrera de Guillermo del Toro Con una serie retrospectiva de 12 características, Está Vivo: The Gods and Monsters of Guillermo del Toro. El festival de este año se extiende del 23 de septiembre al 8 de octubre en el Teatro Egipcio de Hollywood, California.

En asociación con el American Cinematheque, Está Vivo incluirá nuevas restauraciones, el corte especial del director y las raras proyecciones de 35 mm que abarcan desde el debut de Del Toro con «Cronos» hasta su película más reciente, «Nightmare Alley: Vision in Darkness and Light».

Del Toro se unirá a la celebración por cuatro bloques de programación especialmente curados, durante los cuales compartirá sus historias personales, sueños y pesadillas de su vida detrás de la lente. Antes de su próxima película «Frankenstein», que se lanzará a finales de este año, la serie se dividirá en temas de monstruos, humanidad e imaginación.

«Las películas de Guillermo del Toro han inspirado generaciones de cineastas y audiencias por igual de una manera diferente a cualquier otro artista que hayamos experimentado», dijo Evrim Ersoy, jefe de programación de Beyond Fest. «Para darle la bienvenida y celebrar su visión artística en esta escala realmente honra quién es tanto una fuerza creativa de la naturaleza como un servidor orgullosamente obsesivo del cine».

Está Vivo se abrirá con «En The Mood for Love», un triple factura que explora el núcleo emocional del «equilibrio de alambre de belleza y derramamiento de sangre» de Del Toro, según Beyond Fest. La celebración de apertura también incluirá proyecciones de «The Shape of Water» y la nueva versión supervisada de Del Toro de su Odyssey 2022, «Nightmare Alley: Vision in Darkness and Light».

El siguiente bloque de programación incluye las características «Hellboy», «Hellboy II: The Golden Army» y «Blade II». Las proyecciones de las obras fundamentales de Del Toro seguirán con el estreno teatral de su restauración 4K de su función de debut «Cronos», el estreno de LA de la restauración 4K de «The Devil’s Backbone» y un recorte de director de su primera función de estudio «Mimic».

«Pan’s Labyrinth» recibirá su propio bloque de programación, que incluye un Q&A previo a la selección. Las exhibiciones de «Pacific Rim» y «Pinocho de Guillermo del Toro» también tendrán lugar en el Teatro Los Feliz 3.