Beyoncé Música inédita y robada: arresto realizado en Atlanta

El Departamento de Policía de Atlanta ha hecho un arresto en relación con un robo de automóviles que involucra a Beyoncé robado discos duros. Se dice que el material consiste en la música inédita del cantante, los planes de imágenes para su show en vivo y listas de escenarios anteriores y futuras.

Los investigadores dentro del hurto del Departamento de Policía de Atlanta de la Unidad de Automóviles lideraron el investigación y posteriormente arrestó al sospechoso Kelvin Evans el 26 de agosto. Según Hapeville PD, aseguraron una orden de arresto contra el sospechoso en julio, y Evans fue ingresado en la cárcel del condado de Fulton semanas después. Los artículos robados no se han recuperado en este momento.

El sospechoso supuestamente irrumpió en un auto de alquiler el 8 de julio y tomó maletas pertenecientes al coreógrafo de Beyoncé Christopher Grant y el bailarín Diandre Blue. El robo ocurrió cuando la gira Cowboy Carter de Beyoncé llegó a la ciudad por cuatro citas en el estadio At Mercedes-Benz.

En una llamada al 911 publicada por el Departamento de Policía de Atlanta, el incidente se informó con la siguiente descripción: «Tienen mis computadoras, y es muy, muy importante información allí. Trabajo con alguien que es como un alto estado, y realmente necesito mi computadora y todo».

Según esa llamada, Grant y Blue informaron que la ventana al baúl de un jeep wagoneer había sido destruido para que el ladrón entrara. La orden de arresto para el presunto sospechoso fue emitido el 14 de julio.

La gira Cowboy Carter terminó el 26 de julio, en Paradise, Nevada. Una gira por el estadio, la caminata compuesta por treinta y dos conciertos con una lista de canciones de 40 canciones cada noche.