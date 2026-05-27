Betty Gilpin, Los malvados orígenes de Hamish Linklater Town

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers de “Our History” y “Seasickness”, los episodios sexto y séptimo de “Widow’s Bay”, que ahora se transmiten en Apple TV.

Betty Gilpin sintió que estaba persiguiendo al elenco de «Widow’s Bay».

La comedia de terror de Apple TV de la creadora Katie Dippold ya había filmado su primera temporada cuando Gilpin llegó al set para filmar un episodio de flashback sorpresa, que se emitió como la sexta entrega de su carrera de primer año. El episodio, lanzado esta semana junto con el Episodio 7, lleva a los espectadores al año 1702, cuando el pecado original de Widow’s Bay estaba echando raíces.

Gilpin interpreta a Sarah Warren, una mujer traída a la isla como parte de un matrimonio concertado con su fundador Richard Warren (Hamish Linklater), sólo para descubrir que hizo un trato con el diablo para salvar a su ciudad hambrienta. El episodio es un gran alejamiento de la ya surrealista serie, presentada estilísticamente en una película valiente y dirigida por el famoso director de terror Ti West. El elenco principal de la serie también había sido enviado a casa en ese momento, por lo que fue un cambio de ritmo, y de personas y lugar, para todos.

Cortesía de Apple TV

«Realmente nos sentimos como si fuéramos fantasmas en la casa de otra persona», dice Gilpin. Variedad. «Se notaba que todos los departamentos, desde el de peluquería y maquillaje hasta el equipo de cámara y Katie, estaban haciendo su trabajo a nivel de obra aquí y estaban muy entusiasmados con lo que acababan de hacer. Era mucho pedirle a un equipo que hiciera una película independiente de 1702 al final de un rodaje de meses».

Gilpin no bromea sobre lo inquietante. Algunos de los interiores del episodio se construyeron junto con los decorados habituales de Widow’s Bay, por lo que los descansos para ella (aunque vestida con ropa del siglo XVIII) los pasaba tomando un respiro en el escritorio del ayuntamiento o descansando en un sofá que sin duda estaría fuera de lugar en 1702. «Nuestras sillas de fundición y nuestra astuta mesa se instalaron en todos los decorados contemporáneos», dice. «Vi algunos de los primeros episodios y pensé: ‘Tomé una siesta en ese sofá’ y ‘Creo que accidentalmente dejé el envoltorio de mi barra de proteína en ese escritorio'».

Para garantizar que Gilpin y el resto del elenco no se sintieran demasiado cómodos en la actual Widow’s Bay, una parte del episodio se filmó en Rebecca Nurse Homestead en Danvers, Massachusetts, la casa de una mujer acusada, ejecutada y luego exonerada de brujería durante los juicios de brujas de Salem de 1693.

«Estoy vestida con ropa de esa época, deambulando por la casa de esta mujer real y sus terrenos», dice. “Hubo un día en el que oriné en el bosque, levantando todas mis faldas, y pensé: ‘Apuesto a que Rebecca Nurse hizo exactamente esto en este mismo lugar’. Entonces un día deambulé por la esquina de la casa durante la pausa del almuerzo y asusté a uno de los apretones. Él me dijo: ‘No puedes simplemente flotar por la esquina vestido así’. Me asustaste muchísimo’”.

Cortesía de Apple TV

A diferencia del miembro del equipo nervioso, el episodio seguramente deleitará a los fanáticos de la serie cada vez más popular simplemente porque profundiza la ya salvaje mitología de esta isla, revelando detalles clave como lo que hay en el pozo y cuánto tiempo ha estado esa espeluznante silla frente a esa puerta más espeluznante. Sellado al consumir un hongo que surgió de la tierra nevada y árida (como se vio en el episodio de la semana pasada), el pacto diabólico de Richard maldijo a Widow’s Bay en el futuro previsible, uniendo a todos los nacidos en ella a sus terrenos: aquellos que intentan irse enfrentan una muerte inmediata más allá de sus fronteras acuosas.

Sin embargo, la historia de la ciudad se ha deformado con el tiempo. La creadora Dippold dice que quería cuestionar la opinión colectiva de la ciudad sobre su padre fundador como un valiente salvador, exaltándolo hasta el punto de que el alcalde Tom Loftis (Matthew Rhys) se siente inadecuado en comparación. Pero Dippold dice que el episodio, que fue ideado a mitad de la sala de guionistas como una “pieza seca del período de terror colonial”, casi no sucedió. En el estreno de la serie “Widow’s Bay”, cuando Tom le está dando a Arthur (Bashir Salahuddin), un periodista del New York Times, un recorrido por la sociedad histórica, el guión original le pedía que señalara que Richard Warren perdió la cara en el siglo XVIII, entre las muchas atrocidades de la ciudad.

«Recuerdo que en el último minuto, antes de filmar el piloto, supe que íbamos a ver este episodio de flashback y pensé: ‘Este hombre va a tener que tener una cara para que hagamos esto, y necesitamos cambiar esa broma'», dice.

Dippold dice que también necesitaban el punto de vista de un extraño sobre la historia del origen de Widow’s Bay. Sarah estuvo perfecta, porque tiene esperanzas cuando llega a la escena inicial. La mancha de ese optimismo es su propio tipo de historia de terror estadounidense.

Cortesía de manzana

«El alma del programa es que hay horrores grandes y pequeños», dice Dippold. «Sarah va a una isla encantada donde hay una plaga y su marido resulta ser un monstruo. Pero también está el horror emocional de cómo está a punto de casarse con alguien que nunca ha conocido antes, y está desesperada por hacerlo porque no quiere ser una solterona, como habrían dicho en aquel entonces».

Sarah viene con una sonrisa y una broma. Ninguno de los dos es bien recibido, lo que, según Dippold, es su propio tipo de pesadilla escalofriante. «Están los pequeños horrores sociales, como cuando ella llega allí y hace un chiste que el chico no escucha», dice. «Él la hace repetirlo, y todo fracasa. Ese, para mí, es uno de los mayores horrores de la vida. Y puedes imaginar con qué facilidad este episodio y un momento como ese podrían desmoronarse con alguien que no fuera Betty Gilpin. Creo que ella es icónica. Ella simplemente vende el horror en sus ojos y su actuación».

Si bien da su mejor energía femenina final, Gilpin también tiene que vender el tono cómico que se entreteje a lo largo de la serie, que, según ella, todavía se estaba formando cuando estaban filmando. «A veces parecía que estábamos haciendo ‘The Crucible’, a veces parecía que estábamos haciendo una película de terror y otras veces era como una escuela de payasos total», dice Gilpin. «Al ver el corte ahora, creo que realmente eligieron una buena combinación de ellos. Y, sinceramente, fue muy satisfactorio verlo finalmente, porque Katie, en particular, realmente se esculpió un pedazo de su alma para hacer esto».

La otra pieza de esta historia es el hombre que une los episodios 6 y 7, a pesar de que están separados por 300 años. Richard Warren de Linklater tenía que ser lo suficientemente amenazador en 1702 para inspirar a su congregación a enterrarlo vivo para contener su maldad, y enviar a Sarah a huir de la isla en la noche con sus hijos, sin saber que sacarlos de la isla los convertiría en polvo. Pero cuando Tom, Wyck (Stephen Root) y Patricia (Kate O’Flynn) desentierran al hombre no-muerto en la actualidad, él también tiene que ser capaz de vender un poco de comedia. Uno de los momentos favoritos de Dippold en toda la primera temporada es el intercambio de mensajes usando un bloc de notas con Tom, que se vuelve cada vez más bufonesco.

Linklater ya había tocado en este entorno particular de islas espeluznantes con “Midnight Mass” de Mike Flanagan, algo que le alegró poder aprovechar para “Widow’s Bay”. «Tengo experiencia en islas apartadas con circunstancias peligrosas, por lo que estaba muy feliz de volver corriendo a mi escapada a la isla», dice.

Cortesía de manzana

Él está mayormente escondido en las sombras en el episodio de flashback, reduciendo el optimismo de Sarah sobre su futuro como pareja mientras mata a golpes a un hombre y luego frustra su plan de envenenarlo. Sólo en el Episodio 7 el público realmente puede ver al antiguo y reseco Richard a quien Tom y Wyck se ofrecen a navegar más allá del alcance de la isla para morir. Filmada antes del episodio 6, la voz aún más grave y los movimientos rígidos de este Richard Warren son todos Linklater, sin efectos visuales.

«Esos maravillosos disfraces que construyeron sin reparar en gastos», dice. «Dientes tremendamente asquerosos, peluca estupenda. Filmamos primero la versión reencarnada y protésica, así que pudimos establecer el sonido y el movimiento del personaje después de su muerte, y eso fue bastante divertido. Luego, cuando caminas con esos tacones altos coloniales, con hermosos mechones sueltos, exige el savoir faire de un tal Brad Pitt en ‘Legends of the Fall'».

La comedia cobra toda su fuerza en el barco mar adentro, donde un Richard hambriento guarda múltiples latas de salchichas de Viena. Se juega para hacer reír, pero fue una tortura para Linklater. «Jesucristo, eso fue asqueroso», dice. «Esa fue la mejor actuación de mi carrera, fingir que lo que estaba comiendo era realmente suntuoso».

Al final del episodio 7, cuando Richard se retracta de su deseo de morir y, en cambio, intenta enviar a Tom y Wyck a sus tumbas de agua, tienen que sellarlo nuevamente en su ataúd en una lucha. Filmar esa escena coincidió con el cumpleaños número 49 de Linklater, y la ironía de ser encerrado en un ataúd para convertirse en polvo al cerrar su quinta década no pasó desapercibida para él, pero sí le ayudó a encontrar la voz de Richard.

“Estaba gritando: ‘Quiero vivir, quiero vivir’, así que seguro que eso dejará de ser registrado”, dice. «Esto es lo que el universo hace contigo. Mantiene un espejo de cómo te sientes por dentro».

Dippold quedó tan impresionado por el matizado giro de Linklater como Richard, que incluso ella estaba convencida de que podría haber algo humano dentro de él.

«Hamish lo interpreta de manera tan directa, tan seca, tan aterradora y tan bien que puedes ver la culpa, la carga y el peso del mundo en sus ojos», dice Dippold. «Incluso al final del episodio 6, cuando Betty le da la bebida y comienza a intentar seducirlo, lo encuentro muy desgarrador. Creo que él tiene un poco de esperanza de que ella no piense que es un monstruo».

Dippold, Gilpin y Linklater tomaron algo diferente de este desvío poco ortodoxo hacia el pasado. Dippold recuerda el final bastante extraño de filmar la serie, porque filmar el último episodio de 1702 significó agradecer al equipo de la temporada 1 por su arduo trabajo en una ubicación completamente nueva, con un elenco de caras en su mayoría nuevas.

«Fue una forma muy divertida de terminar esta temporada cuando das un discurso en un ambiente colonial con actores nuevos, porque estás fuera del tiempo del programa», dice. «Aunque estuvo bien.»

Gilpin recordará haber interpretado sus fantasías de “Crucible”. «Me encanta actuar exageradamente con un sombrero», dice. «Soy un tonto por eso.»

Linklater, mientras tanto, encontró lo positivo en lo que podría haber sido un oscuro ejercicio de actuación. «El simple hecho de ser enterrado vivo en la propiedad de una de las brujas acusadas de Salem es un momento totalmente inesperado en la lista de deseos».