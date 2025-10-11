Bette Midler, Kerry Washington y Ben Stiller reaccionan a la muerte de Diane Keaton

Bette MidlerBen Stiller, Kerry Washington, Nancy Sinatra y más le pagan a la actriz ganadora del Oscar Diana KeatonOMS murió a los 79 en sábado.

Bette Midler, coprotagonista de Keaton en “El club de las primeras esposas” publicado en Hilos un carrusel de fotos de ellos juntos y escribió: «La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha muerto. No puedo expresar lo insoportablemente triste que esto me pone».

Midler continuó: «Ella era divertidísima y carecía completamente de astucia y de la competitividad que uno hubiera esperado de una estrella así. Lo que viste fue quién era ella… ¡oh, la, lala!».

Ben Stiller reaccionó a la noticia en incógnita reconociendo su dilatada carrera: «Una de las mejores actrices de cine de todos los tiempos. Un icono de estilo, humor y comedia. Brillante. Qué persona».

Kerry Washington también compartió sus condolencias por Traposcompartió un retrato del ganador del Oscar y escribió: «Descansa en paz, Diane Keaton. Tu talento, coraje y autenticidad fueron una verdadera inspiración».

Belinda Carlisle reflexionó sobre su trabajo con Keaton, quien dirigió dos de los videos musicales del cantante, «Heaven Is A Place on Earth» y «I Get Weak».

«No puedo», escribió Carlisle en incógnita seguido de un emoji con el corazón roto. «Diane Keaton era todo un talento y una gran parte de mi carrera. Dirigió dos vídeos míos: «Heaven Is A Place on Earth» y el vídeo de «I Get Weak». Ella era amable y excéntrica y tuve la suerte de conocerla. QEPD Diane, te extrañaremos”.

La cantante Nancy Sinatra habló sobre cómo “idolatraba” a la querida actriz: “Diane Keaton nos ha dejado y no puedo expresar cuán profundamente triste me pone eso”, escribió. «La adoraba, la idolatraba. Era una persona muy especial y una actriz increíblemente talentosa, que hizo que cada uno de sus papeles fuera inolvidable. Su luz seguirá brillando a través del arte que deja atrás. Buena suerte, Diane. Mi corazón está con su familia y con cada uno de nosotros que sufrimos esta desgarradora pérdida».

Jeremy O. Harris dijo en un piar“QEPD a una de las musas más graciosas, elegantes y ferozmente talentosas de Estados Unidos, Diane Keaton, quien mantuvo un sentido de sí misma a lo largo de sus muchos papeles que fue un recordatorio para mí, como joven intérprete, de que la persona más interesante que puedes explorar son los muchos aspectos de ti mismo”.

Cineasta y productor Joe Ruso compartió su admiración por Keaton con el piar: «Ya sea ANNIE HALL o ALGO TIENE QUE DAR, siempre recordaremos cuando nos enamoramos de Diane Keaton. QEPD a un ícono».

Matthew Modine reflexionó sobre el tiempo que pasó con Keaton mientras estaba en el set de la película de 1984 «Mrs. Soffel» con una foto retrospectiva.

“De vez en cuando aparece una persona que desafía toda definición”, escribió en Trapos. «Son un misterio. A veces es necesario que vayan cavando dentro de sí mismos tratando de descubrir algo escondido en lo más profundo de su interior. Todo eso detrás de una hermosa sonrisa, un ingenio agudo y una risa contagiosa. Que Dios te acompañe, hermana».

Melissa Rivers también recordó a Keaton y escribió: «¡Diane Keaton podía hacer cualquier cosa! Desde papeles dramáticos como el de Kay Corleone en la trilogía ‘El Padrino’, hasta su interpretación hilarantemente poco convencional de Annie Hall, que le valió un Oscar, su talento parecía ilimitado. También recuerdo su encantadora llamada fría a mi madre después del lanzamiento de su documental, ‘A Piece of Work’, sólo para compartir su admiración. La extrañaremos mucho».