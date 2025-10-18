Bette Midler dice que el guión de ‘Hocus Pocus 3’ es ‘brillante’

Bette Midler está actualizando a los fans sobre el progreso de “Hocus Pocus 3.”

Durante una aparición reciente en “Mira lo que pasa en vivo«, la estrella de «Beaches» compartió que los productores de «Hocus Pocus 3» están resolviendo «todas esas cosas logísticas» antes de que comience el rodaje. También reveló que recientemente leyó un primer borrador del guión y pensó que era «brillante».

“Bueno, ya sabes, enviaron un guión y gran parte de él era brillante”, dijo. «Así que me emocioné mucho y ahora estamos tratando de descubrir qué es, dónde estará, cuánto costará y todas esas cosas logísticas».

La última vez que Midler habló sobre el guión de “Hocus Pocus 3” fue en julio de 2024. Durante una aparición en el programa de entrevistas de QVC+ “Busy This Week”, instó a Disney a para acelerar el desarrollo sobre la tan esperada secuela.

«No he visto el guión, pero he oído rumores», dijo Midler en ese momento. «Creo que si van a hacerlo, deberían hacerlo, porque el tiempo no es sólo marchar, el tiempo es un torbellino hasta la línea de meta. ¡Atrápennos mientras aún respiramos, quiero decir, Dios!».

El ex presidente de Walt Disney Pictures Sean Bailey reveló que “’Hocus Pocus 3′ está sucediendo” en un perfil de 2023 del New York Times. La primera película, estrenada en 1993, fue protagonizada por Midler junto a Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como un trío de brujas que regresan del siglo XVII para causar estragos en la actual Salem. Se espera que Parker y Najimy regresen para la tercera película.

“Hocus Pocus 2” se convirtió en la película original más vista de Disney+ desde su estreno en 2022, con 2.700 millones de minutos vistos durante su primer fin de semana.