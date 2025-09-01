Beta y equipo de Mediawan en la serie de televisión de Marco Bellocchio ‘Portabello’

La película beta de Alemania y los derechos de Mediawan de Francia se han asociado para manejar las ventas internacionales en territorios seleccionados en el autor italiano Marco bellochoLa serie de televisión «Portobello» de ‘Portobello, que reconstruye una de las parodias de justicia más clamorosas de Italia.

La serie limitada de seis episodios se inclina el lunes en el Festival de Cine de Venecia.

Como se anunció anteriormente, «Portobello» será la primera producción italiana original de HBO en lanzarse en la plataforma de transmisión HBO Max, que debutó en 2026. La serie estará disponible en HBO Max a nivel mundial, incluidos Estados Unidos, América Latina y Europa, excluyendo Francia y Alemania.

«Portobello» profundiza en la verdadera historia del popular presentador de televisión italiano Enzo Tortora que, entre otros programas, realizó un programa de juegos en horario estelar titulado «Portobello» que se emitió en la emisora ​​estatal Italia Rai a partir de 1977 durante siete temporadas.

En 1985, Tortora fue acusada por varios presuntos ex-Mobsters convertidos en informantes y testigos estatales de ser parte de un sindicato de crimen napolitano dedicado al tráfico de drogas. Después de ser sentenciado a 10 años de prisión y pasar algún tiempo tras las rejas, además de soportar un largo juicio, la condena de Tortora finalmente fue revocada por completo por la Corte Suprema de Italia en 1987 en medio de la creencia generalizada de que el anfitrión de la televisión había sido víctima de jueces y fiscales corruptos.

El elenco de «Portobello» compila asistiendo al colaborador de Bellocchio Fabrizio Gifuni como Tortora, además de Lino Musella, Romana Maggiora Vegano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi y Fausto Russo Alesi.

Gifuni anteriormente protagonizada por el ex primer ministro italiano, Aldo Moro, en la limitada serie de televisión de Belloccho «Exterior Night», sobre el secuestro y asesinato de 1978 del líder del país por terroristas de brigadas rojas.

«Portobello» es producida por la película Kavac de Bellocchio en conjunto con nuestras películas propiedad de Mediawan. Es una coproducción de Arte France también en colaboración con The Apartment Pictures de Fremantle. «Portobello» está escrito por Bellocho con Stefano Bisis («Gomorrah»), Giordana Mari («My Love») y Peppe Fiore («El Rey»).

Después de Venecia, «Portobello» también se proyectará en los festivales de cine de Toronto y Busan.

«Estamos muy orgullosos de unirnos a un proyecto tan fuerte junto con Mediawan en el lado de la distribución, así como nuestras películas y películas de Kavac en el lado de la producción», dijo Oliver Bachert, director de distribución de Beta Film. «Ciertamente, ‘Portobello’ seguirá el éxito de la serie más destacada de Beta, como ‘Gomorrah’, ‘Rocco Schiavone’ y ‘The Sea Beyond'».

Comentó Valérie Vleeschouwer, CEO Mediawan Rights: «Estamos orgullosos de apoyar un talento como Marco Bellocchio, uno de los cineastas italianos más influyentes y aclamados. Es un verdadero placer asociarse con Beta Film sobre la distribución internacional de este programa prestigioso. Y refleja nuestro compromiso continuo con el apoyo de los mejores talentos y IPS mundiales».