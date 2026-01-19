Beta revela ofertas de ventas para series dramáticas españolas

Película beta ha conseguido varios acuerdos clave en toda Europa para su gama de series dramáticas españolas premium.

La emisora ​​pública germano-francesa ARTE y la emisora ​​pública alemana SWR han adquirido dos series dramáticas Beta de la escritora, directora y actriz Leticia Dolera: el drama “Pubertat – Secrets, Lies, and Human Castles” y la comedia dramática “Perfect Life”.

ONE, el canal en abierto de la emisora ​​pública alemana ARD, se ha asegurado los derechos de la exitosa serie española “Velvet”, así como de su spin-off “The Velvet Collection”, mientras que AXN White ha adquirido la serie de suspenso española “Shades” para Alemania, Austria y Suiza.

“Pubertat – Secreto, mentiras y castillos humanos” de Dolera se emitirá en ARTE a principios de este año y en SWR a finales de este año. La serie se presentó el año pasado en el Festival de Cine de San Sebastián y recientemente se llevó el Premio Ondas de España a la mejor serie de ficción.

En el programa, que consta de seis episodios de una hora, Dolera analiza con calidez el amor perdido entre padres e hijos adolescentes y cómo podría redescubrirse, en el contexto de la tradición catalana de las “torres humanas”.

ARTE también ha adquirido la comedia dramática de Dolera “Vida Perfecta”, compuesta por 14 episodios de 30 minutos, producida por Movistar Plus+ y Corte y Confección de Pelíuculas. El programa es una versión ingeniosa y divertida de las relaciones adultas. Se centra en María, Cristina y Esther, tres mujeres muy diferentes de entre 30 y 40 años: justo cuando creen que sus vidas adultas están bastante definidas, descubren lo equivocadas que están cuando cada una se encuentra en un punto de inflexión inesperado.

La serie de suspenso y suspenso policial “Shades”, que consta de seis episodios de una hora, fue elogiada por la revista Focus como “cinematográfica”. [and] de primera.» Sigue a seis pacientes con problemas que asisten a un retiro de terapia remota en un pintoresco viñedo, solo para verse envueltos en una investigación de asesinato cuando su renombrado psiquiatra es encontrado muerto.

Con un elenco estelar que incluye a Elsa Pataky (“Fast & Furious”, “Furiosa – A Mad Max Saga”), Enrique Arce (“Money Heist”) y Maxi Iglesias (“Valeria”), entre otros, “Shades” es una producción de Secuoya Studios y Stellarmedia para SkyShowtime.

Ambientada en el Madrid de finales de los años 50, “Velvet” (91 episodios de una hora) se sumerge en el romance entre la modista de alta costura Ana y Alberto, heredero de la casa de moda Galerías Velvet. Un éxito de larga trayectoria, la serie está producida por Bambú Producciones para Atresmedia Televisión. Su popular spin-off, “The Velvet Collection” (20 episodios de una hora), está producido por Movistar Plus+ con Bambú Producciones en asociación con Beta Film, y continúa la saga hasta el Nueva York de los años 60, expandiendo el mundo de la moda, la ambición y las relaciones apasionadas.