Beta Film Inks Secuoya Studios, ‘Volcán’ ‘Arcadia’ de William Levy

En más grandes noticias en Madrid’s Iberserías & Platino Industria Película beta ha asegurado los derechos de ventas para Secuoya Studios‘ William Levy-Trauters «Bajo un volcán» y «Road to Arcadia».

Analizado como un thriller de crimen apasionante, la serie de seis horas «Road to Arcadia» presenta a Levy como Pablo, el entrenador de un equipo de lucha canadiense que vive una vida tranquila y llena con su hijo Bruno, a quien adora, y su compañera Irene (Paula Echevarría,), hasta que su esposa (Michelle Renaud) resuperta y con su malvado pasado mutuo.

Un thriller de acción romántica a menudo con humor «Under A Volcano» Levy como el Capitán Mario Torres, un apuesto piloto de rescate enviado a la Isla Canary Tenerife cuando un volcán muestra signos de actividad. Allí, Mario conoce a Dani (Maggie Civantos, «encerrado»), un volcanólogo conocido por su investigación y su carácter ardiente. Cuando estalla el volcán, Mario y Dani tienen que navegar su peligro y sus sentimientos el uno por el otro.

Dirigida por Jorge Saavedra («Zorro»), «Road to Arcadia» se produce para Skyshowtime, un cocast-paramount se une a Venture y al operador mexicano de SVOD VIX, parte de TelevisaUvision. «Arcadia» y «Volcano» también se ubican en un acuerdo de dos vías entre Secuoya, William Levy Entertainment y VIX anunciado en las proyecciones de LA de mayo de 2024.

Ambos títulos tienen un gran potencial de servicio de transmisión. Levy, una estrella de «Resident Evil: The Final Capítulo», también toplinó RCN TV Telenovela «The Scent of Passion» («Cafe Con Aroma de Mujer»), un gran éxito en Netflix, y las miniseries de Secuoya Studios «Montecristo», un gran éxito en Vix y Mo Movistar Plus de Vix y España. Beta Film también está vendiendo la tercera temporada de «El Inmortal – Gangs of Madrid», una producción Movistar Plus+ con las producciones DLO de Banijay cuyo mundo de la temporada 1 se estrenó en Canneseries 2022.

En la temporada 3 del thriller de la mafia, trazando el espectacular Rise de One Man Up the Madrid Narco Food Chain, José Antonio ha instalado a su miembro de una pandilla más leal como el sucesor de su trono: La Rubia. Pero cuando un soplón sopla el silbato en un próximo envío, se produce la última batalla de vida y muerte por el poder de José Antonio. La serie es producida por Movistar Plus+ en colaboración con los producciones DLO.

Los acuerdos son los últimos en una relación de 15 años entre Beta Film y España, que vio a Beta vender las versiones originales de los productores de Bambú «Grand Hotel» y «Velvet» a América Latina, acuerdos de formato de evasión y sin la necesidad de un dub en español «neutral» en español.

Ese acuerdo innovador hizo algunas de las proposiciones más populares en el mercado de cables de América Latina y al mismo tiempo disparar submarinos para el operador SVOD Netflix.

Beta Film lanzó algunos de los primeros títulos de Movistar Plus+, como «The Pier», · El seguimiento de Alex Pina y Esther Martinez Lobato a «Money Heist» y uno de los títulos más vendidos en MIPCOM 2018.

Las ventas de Boffo llevaron a Beta Film y Movistar Plus+ firmando un acuerdo de producción y distribución de varios años, anunciado en MIPTV de 2019, solo terminó cuando Movistar Plus+ se movió para lanzar su propia operación de ventas, Movistar Plus+ Internacional, en marzo de 2022.