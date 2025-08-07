Beta continuará persiguiendo, los perpetradores deben ser condenados a muerte

Nagekeeo, viva – El público se sorprendió por la triste noticia de Prada Lucky Chepril Saputra Namo, soldado TNI Ad Battalion TP 834 Wakanga Mere, Nagekeo, East Nusa Tenggara (NTT).

Murió en el Hospital Regional de Aeramo el miércoles 6 de agosto de 2025, después de ser tratado intensamente en la UCI desde el 3 de agosto de 2025.

El examen del médico demostró que sufrió un paro cardíaco, con muchos moretones e incisiones en su cuerpo, que supuestamente se debió a la tortura por parte de sus mayores en los cuarteles militares.

La muerte de este soldado de 23 años dejó un profundo dolor para su familia, especialmente su padre, el sargento mayor Christian Namo, que fue devastado.

Tni ad Prada Lucky’s Young Soldier lleno de contusiones

En la morgue, Christian expresó su decepción con las brutales acciones de otros soldados. Exigió que los perpetradores fueran castigados severamente y enfatizados, «Beta continuará persiguiendo, solo debe ser sentenciado a muerte», dijo.

Sefriana Pauwina, la Sra. Prada Lucky, también sintió una profunda tristeza. No esperaba que su orgulloso hijo muriera a manos de un colega.

«Desafortunadamente, E, Lu murió en el campo de batalla defendiendo el estado beta con orgullo, esto está muerto en manos del propio ejército, Beta está decepcionado», dijo con sollozos.

Supuestamente debido a la tortura

La información compilada por los medios de comunicación establece que Prada Lucky experimentó actos de violencia antes de ser llevado de urgencia al hospital.

La fuente que se encargó de su cuerpo informó la existencia de heridas y moretones en todo su cuerpo. Cuando fue tratado, Prada Lucky le había confesado al médico que había sido perseguido por otros soldados TNI.

El monitoreo en el cadáver y en las imágenes circulantes mostró muchas heridas en el cuerpo de Prada Lucky, especialmente en la parte posterior, supuestamente debido al impacto de los objetos duros. Además, hay quemaduras similares a los cigarrillos en los brazos y las piernas.

Prada Lucky es el segundo hijo o bumngsu de la pareja cristiana-sefriana. Después de completar su educación en la ciudad de Kupang, Lucky se registró para convertirse en miembro del camino Tni Tamtama en 2024 y se graduó.

El caso de la muerte de Prada Lucky ahora está recibiendo atención del comandante de IX Udayana y está bajo una investigación intensiva por parte del TNI interno.

Dandim 1625/Ngada, Teniente Coronel Czi Wahyu Deny Setiawan, declaró que todas las partes involucradas serían examinadas para descubrir la raíz del problema.

«Subdenpom está tomando información indicada involucrada en este caso», dijo el teniente coronel Wahyu.

Battalion 834 Nagekeo es la recién formada unidad de infantería del ejército indonesio en Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara (NTT), bajo el Korem 161 Wirasakti. La ceremonia de recepción de las tropas del Batallón 560 tuvo lugar el 1 de julio de 2025.

Informe de Jo Kenaru/Tvone NTT