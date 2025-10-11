Best Friend Forever y Gebeka adquieren la animación brasileña ‘Papaya’

RIO DE JANEIRO, Brasil – Empresa con sede en Bruselas Mejor amigo para siempre ha adquirido los derechos internacionales de la película animada de Priscilla Kellen “Papaya” tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Río a principios de esta semana. Sello especialista en animación Gordo Films adquirió los derechos de distribución francesa del título, que se estrenará en el país el próximo año.

“Papaya” es el debut cinematográfico de Kellen luego de años de experiencia en la industria, incluida la dirección de la serie de televisión “Vivi Viravento” para Discovery Kids y el trabajo como asistente de dirección en la película nominada al Oscar “El niño y el mundo” de Alê Abreu. Abreu se desempeña como supervisor artístico en “Papaya”, una animación sin diálogos sobre una pequeña semilla de papaya que deambula por la selva amazónica. Apasionado de volar, debe seguir moviéndose para evitar enraizarse. A través de la perseverancia, la semilla descubre el poder de sus raíces, desencadenando una revolución que transforma su mundo y cumple sus sueños de una manera inesperada.

Hablando de la película, Kellen dijo que la historia “nació de una conexión profunda con la naturaleza y la idea de transformación”. «Quería contar una historia sobre el movimiento, el crecimiento y el coraje para echar raíces. Tener a Best Friend Forever y Gebeka abrazando la película me da la confianza de que Papaya llegará a los corazones de todo el mundo».

Martin Gondre y Charles Bin de Best Friend Forever han calificado la animación como «una hermosa historia ecológica y universal sobre el ciclo de la vida». «Sin diálogo, crea su propio lenguaje musical muy poético, con una explosión de colores. Nos encanta cómo presenta a los niños pequeños la duración de una película».

Letícia Friedrich, productora de la película bajo su marca Boulevard Filmes, dijo que está “encantada” de asociarse con Best Friend Forever y Gebeka Films. «Esta colaboración refuerza nuestra creencia en la fuerza universal de la animación brasileña y en las historias que conectan entre culturas y edades. Es un placer ver esta delicada y poderosa película encontrar sus alas a nivel internacional».

La programación de otoño de 2025 de Best Friend Forever está encabezada por el ganador de la plataforma TIFF de Valentyn Vasyanovych, “To The Victory!” y el título de ciencia ficción TIFF “Egghead Republic” de Pella Kågerman y Hugo Lilja. La empresa se lanzó en Cannes en 2019 y es una empresa hermana de Indie Sales, con sede en París. La gestión está a cargo del ex director de marketing y festivales de Indie Sales, Martin Gondre, y del ex abogado de entretenimiento Charles Bin, junto con el cofundador de Indie Sales, Nicolas Eschbach.

“Papaya” es una producción de Letícia Friedrich de Boulevard Filmes, en coproducción con Birdo Studio, Alê Abreu y Priscilla Kellen. “Papaya” es una producción de Boulevard Filmes. La película será estrenada en Brasil por Cajuína Audiovisual.