Bert Kreischer protagonizará la película de comedia universitaria ‘Homecoming’

El rey de la fiesta de la universidad está regresando al campus.

Bert Kreifer Protagonizará una película de comedia original titulada «Homecoming», dirigida por el cineasta «Tag» Jeff Tomsic y producida por Monarch Media.

«Homecoming» sigue al padre divorciado Bert, quien asiste a su casa de regreso a la universidad en un intento de volver a conectarse con su hija mayor, quien asiste a su alma mater. Cuando Bert llega al campus, se da cuenta de que sus hijos lo han «atrapado» con su ex esposa. A partir de ahí, «el enfoque del fin de semana se convierte en la competencia, el caos desenfrenado, y, tal vez, una oportunidad de reunir a su familia», según el logline.

La película está escrita por Randall Green («Luca» de Pixar) y producida por Steve Barnett, Alan Powell y Vicky Patel a través de Monarch; Kreischer y Leeann Kreischer a través de su banner Berty Boy Productions; y Judi Marmel.

Antes de convertirse en un comediante de trabajo mundial, un Kreischer, de 24 años, era objeto de un artículo de Rolling Stone de 1997 que lo consideró «el mejor partido en la escuela de fiestas número uno en el país». La historia se adaptó libremente a la película de comedia de Ryan Reynolds «National Lampoon’s Van Wilder».

Kreischer ha lanzado seis especiales de comedia de pie, incluida la hora 2025 de Netflix «Lucky». También protagonizó la película de comedia de acción de 2023 «The Machine», inspirada en su famosa historia de comedia de pie del mismo nombre.

En un entrevistarse con Variedad A principios de este año, Kreischer habló de una «fiebre del oro» cómica. «Me siento muy afortunado de estar vivo y trabajar en este momento», dijo. «La televisión y las películas están a punto de explotar en Hollywood, de una manera muy divertida y loca».

Tomsic dirigió «Lucky», así como algunos de los otros especiales de Kreischer. Mejor conocido por dirigir la comedia de Warner Bros. «Tag», Tomsic también está filmando la temporada 2 de la serie de HBO «It’s Florida, Man», que creó. También ha dirigido episodios de series como «Broad City» y «Time Bandits».

Monarch Media es la casa de producción detrás de Richard Linklater’s Hit Man «, protagonizada por Glen Powell, así como el thriller de acción» Valiant One «con Chase Stokes. La compañía también está respaldando la próxima película animada» Tangles «con Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Kending, Abbi Jacobson y Seth Rogen, así como la comedia» Babyies «Babys» y Anna, ABBI, ABBI ABBI, ABBI ABBIA ABBIRING. Monarch también está preparando un reinicio de «una caminata para recordar».

Kreischer está representado por Uta, Levity Entertainment Group y Yorn, Levine, Barnes, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich, Goodell & Gellman. Tomsic es representado por UTA, 3 Arts Entertainment y Schreck, Rose, Dapello, Adams, Berlín y Dunham. Los representantes de Green son WME, Kaplan/Perrone y Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox.