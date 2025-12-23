Bernardo Tavares, que deja el PSM, se incorpora oficialmente a Persebaya

VIVA – Persebaya Surabaya nombrado oficialmente Bernardo Tavares como entrenador en jefe para navegar la Superliga 2025/2026. El técnico portugués se encargará de la plantilla formada por Rachmat Irianto y sus compañeros.

Lea también: Fabio Lefundes destaca el VAR y admite que el partido Borneo FC vs Persebaya estuvo apretado



El anuncio de la llegada de Bernardo Tavares se realizó a través de la cuenta oficial de redes sociales de Persebaya, además de ser subido por el técnico.

«El entrenador Bernardo Tavares es verde. Llegará a Surabaya con un asistente. Todo el actual equipo de entrenadores seguirá apoyando al entrenador Tavares en Persebaya», escribió la dirección de Persebaya en el título del vídeo subido.

Lea también: De cara a la cima de la clasificación, Persebaya confía en Shin Sang-gyu al costado del campo



El nombramiento de Tavares pone fin al enigma del nuevo entrenador de Bajul Ijo tras separarse de Eduardo Pérez el 22 de noviembre. Desde entonces, Persebaya ha confirmado la existencia de un acuerdo a largo plazo con un entrenador, pero ha optado por posponer el anuncio oficial porque todavía está esperando que finalice el proceso legal.

Durante el período de transición, el equipo de Persebaya estuvo dirigido por dos entrenadores asistentes, Uston Nawawi y Shin Sang Gyu.

Lea también: Clasificación de la Superliga después de los partidos aplazados Persib vs Borneo FC y PSM vs Persebaya



Se han relacionado varios nombres con el presidente del entrenador Persebaya. Además de Bernardo Tavares, el ex entrenador de la selección de Indonesia, Shin Tae-yong, también estuvo en el centro de los rumores.

El propio Bernardo Tavares se separó de PSM Makassar el pasado 1 de octubre. Renunció después de dirigir Juku Eja desde 2022, debido a problemas con los pagos atrasados ​​de salario. Sin embargo, su historial sigue siendo impresionante después de llevar al PSM a ganar la Liga 1 en la temporada 2022/2023.

Antes de su carrera en Indonesia, el entrenador con licencia UEFA Pro había viajado extensamente entrenando clubes en varios países, como Portugal, Omán, Maldivas, Macao, India y Finlandia.