

El Berleral ha designado a Sata Cissokho, ex jefe de adquisiciones en las ventas de la ciudad para Paradise de Francia, como el nuevo jefe de su Fondo Mundial de Cinema y programa de caja de herramientas.

El World Cinema Fund ayuda a realizar proyectos teatrales que de otro modo nunca podrían hacerse, respaldando la producción y distribución de películas de América Latina, el Caribe y la Región del Pacífico, África, el Medio Oriente, el centro y el sudeste de Asia, el Cáucaso, así como Bangladesh, Nepal, Mongolia y Sri Lanka.

Cissokho reemplazará al actual jefe de WCF, Vincenzo Bugno, quien completará su mandato actual al final de 2025 después de 21 años en el papel que comenzó con el inicio del fondo.

El programa Toolbox fue establecido por los Berlinale’s Mercado de cine europeo (EFM) En 2022, para ofrecer recursos, capacitación y conexiones con los cineastas, especialmente de grupos subrepresentados y el sur global, para ayudarlos a navegar y tener éxito en la industria cinematográfica internacional. Los beneficiarios de la caja de herramientas incluyen a Leah Baker, productora de este año, Cannes Caméra d’Orner «The President’s Cake».

En Paradise, anteriormente conocido como Memento Intl., Cissokoko ayudó a construir las carreras internacionales de directores como Gabriel Mascaro, Pedro Pinho, Haifaa al-Mansour, Małagogogora Szumowska, Chaitanya Tamhane, Lemohang Mosesese y Baloji.

Cissokho, quien comenzó en la industria como asistente de lanzamientos teatrales en Zeitgeist Films de Nueva York, ha servido en muchas comisiones cinematográficas, comités de selección y jurados, incluso para el asistente de CNC francés aux Cinémas du Monde; Talleres Atlas del Festival de Cine de Marrakech; y Rotterdam’s Cinemart. También ha sido mentora y experta de la industria para iniciativas como la red de productores de Cannes, Torinofilmlab, Eave y el productor creativo Indaba.

«La experiencia y la dedicación incomparables de Sata Cissokho la convierten en la persona ideal para dirigir el próximo capítulo del programa WCF y el programa Toolbox», dijo Tanja Meissner, directora de Berlinale Pro, que supervisa el EFM.

Comentó Cissokho: «El Fondo Mundial de Cinema ha sido una fuerza líder detrás de la diversidad en el panorama del cine global, defendiendo películas urgentes con un fuerte impacto artístico, político y cultural, y estoy honrado y emocionado de hacerse cargo de su liderazgo».

El WCF hasta la fecha ha financiado 370 proyectos a través de diferentes esquemas. Van desde el ganador del Oscar de Asghar Farahdi «A Separation» hasta el ganador de este año de este año «The Mysterious Gaze of the Flamingo» de Diego Céspedes.